Российские байкеры устроили крупную сходку, чтобы добиться справедливости Сотни байкеров собрались в Екатеринбурге после наезда на мотоциклистку

В Екатеринбурге вечером 4 августа возле концертно-театрального комплекса «Космос» собралось несколько сотен мотоциклистов в поддержку Надежды Гугумберидзе, получившей тяжелые травмы в ДТП на Ново-Московском тракте, передает URA.RU. Они высказали предположение, что столкновение могло быть умышленным.

Участники мероприятия требуют от правоохранительных органов тщательного расследования инцидента и возбуждения уголовного дела против водителя автомобиля. Сам предполагаемый виновник аварии отвергает обвинения, заявляя о необходимости более строгого контроля за мотоциклистами на дорогах.

Мы сопереживаем, сочувствуем Надежде. Поддерживаем ее. Хотим справедливости: виновник ДТП уже неоднократно устраивал ДТП [с байкером]. <...> Он говорил, что готов возглавить движение «Автомобилисты против беспредела». <...> Здесь собралась большая семья, свыше 400 человек, в поддержку нашей мотосестры, и в защиту нас, как мотокультуры, — сказал один из участников акции.

Ранее в Москве произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста и автомобиля BMW. Авария случилась после того, как водитель немецкой машины выехал на встречную полосу. По предварительным данным, незадолго до происшествия этот же автомобилист занимался дрифтом на территории жилого комплекса. 47-летний мотоциклист получил несовместимые с жизнью травмы при лобовом столкновении.