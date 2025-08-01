Фотограф Киркорова и Билана погиб в жуткой аварии SHOT: звездный фотограф Юсипов погиб в аварии на мотоцикле в Москве

Известный фотограф Рафаэль Юсипов, работавший со многими российскими знаменитостями, погиб в результате ДТП в Москве, сообщает Telegram-канал SHOT. 31-летний байкер скончался в больнице через два часа после столкновения с автомобилем каршеринга на Варшавском шоссе.

По данным канала, сразу после аварии Юсипова с множественными переломами доставили в одну из столичных больниц, где врачи пытались спасти ему жизнь. Однако травмы оказались несовместимыми с жизнью — фотограф умер спустя короткое время после происшествия.

Отмечается, что погибший специализировался на съемке мероприятий с участием звезд шоу-бизнеса, включая Филиппа Киркорова, Диму Билана и Даню Милохина. Трагедия произошла ночью, когда внедорожник Chery, выполнявший разворот из среднего ряда, не заметил мотоцикл Suzuki, двигавшийся по встречной полосе.

От сильного удара байкер совершил полный оборот в воздухе и был отброшен на 15 метров. Свидетели утверждают, что водитель каршеринга не видел приближающийся мотоцикл из-за ограниченной видимости. В настоящее время проводится расследование обстоятельств происшествия, которое унесло жизнь фотографа.

Ранее в Госавтоинспекции Подмосковья сообщили, что автобус на скорости влетел в эвакуатор и застрял в отбойнике на трассе М-2 «Крым» в Подольске. В результате крупного ДТП пострадал один человек. Согласно предварительным данным, водитель автобуса Scania врезался в эвакуатор в момент, когда тот остановился, чтобы погрузить легковой автомобиль.