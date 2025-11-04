Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 ноября 2025 в 12:12

В Ставрополье молодой мотоциклист разбился во время соревнований

В Ставрополье 16-летний подросток разбился на соревнованиях по мотокроссу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подросток погиб во время мотокросса в селе Красногвардейском Ставропольского края, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по региону. Трагедия случилась 3 ноября, когда на трассе столкнулись три мотоцикла: 16-летний спортсмен получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался в больнице.

Во время проведения соревнований по мотокроссу в селе Красногвардейском в результате столкновения трех мотоциклов 16-летний спортсмен получил травмы, несовместимые с жизнью, от которых скончался в больнице. Также пострадало еще двое несовершеннолетних, которые были госпитализированы. <...> Их жизни ничего не угрожает, — говорится в сообщении.

По поручению временно исполняющего обязанности руководителя следственного управления СК России по Ставропольскому краю Олега Сидорова возбуждено уголовное дело по статье 109, часть 2 УК РФ — причинение смерти по неосторожности из-за ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей. Сейчас проводится проверка: следователи выясняют, соблюдались ли требования безопасности при организации и проведении соревнований.

Ранее подросток попал в больницу после неудачного эксперимента с колой и «Ментосом»: у него началась сильная рвота с кровью, из носа пошла пена, и он почувствовал острую боль. Прибывшие врачи госпитализировали пострадавшего и провели срочную операцию, удалив ему часть желудка. Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает.

мотоциклисты
подростки
смерти
Ставропольский край
