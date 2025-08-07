Водитель на каршеринге влетел в остановку с людьми Женщина погибла при наезде автомобиля каршеринга на остановку в Петербурге

В Красном Селе под Петербургом водитель на автомобиле каршеринга влетел в остановку с людьми, сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ. Авария случилась в пять утра 7 августа. В результате ДТП погибла женщина, еще одна получила серьезные травмы и была госпитализирована.

35-летний мужчина, управляя каршеринговым автомобилем Kia Rio, не справился с управлением и совершил наезд на автобусную остановку напротив дома 108 на проспекте Ленина, — сказано в публикации.

У самого водителя зафиксировали переломы, он пытался сбежать с места аварии, но его задержали по горячим следам. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

