Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 08:44

Водитель на каршеринге влетел в остановку с людьми

Женщина погибла при наезде автомобиля каршеринга на остановку в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Красном Селе под Петербургом водитель на автомобиле каршеринга влетел в остановку с людьми, сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ. Авария случилась в пять утра 7 августа. В результате ДТП погибла женщина, еще одна получила серьезные травмы и была госпитализирована.

35-летний мужчина, управляя каршеринговым автомобилем Kia Rio, не справился с управлением и совершил наезд на автобусную остановку напротив дома 108 на проспекте Ленина, — сказано в публикации.

У самого водителя зафиксировали переломы, он пытался сбежать с места аварии, но его задержали по горячим следам. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее неизвестный водитель насмерть сбил 37-летнего мужчину в Муйском районе Бурятии и скрылся с места ДТП. Авария случилась в поселке Таксимо. Водитель совершил наезд на человека в вечернее время у железнодорожного шлагбаума, расположенного рядом с аэропортом. На момент прибытия скорой помощи пешеход еще был жив. Мужчину госпитализировали, однако в медицинском учреждении он скончался от полученных травм.

ДТП
Санкт-Петербург
погибшие
каршеринг
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В подмосковном городе агрессор бросался на подростков с ножом
Прибалтику запугали «неизбежным вторжением» России: что известно
Столкновение с автоледи на Kia завершилось для байкера гибелью
Звезда «Фабрики звезд» избил артиста и отделался штрафом
В России приговорили Исуса Христоса: при чем здесь мигранты?
В Польше надругались над памятью жертв Волынской трагедии
Полиция устроила погоню по Москве-реке за нарушителями на катерах
«С трех сторон»: российские военные взяли ВСУ в «клещи» у Константиновки
В Совбезе России назвали тему переговоров делегаций РФ и Белоруссии
Нейросеть за два дня нашла тело человека, который год был в розыске
Малайзийский монарх протестировал российский автомобиль
Озвучен устраивающий Кремль вариант перемирия с Украиной
Кошку спасли из-под завалов спустя две недели
В деле об убийстве троих лесничих появился новый подозреваемый
Узбекистан переехал к нам. Как живет деревня Сахарово с тысячами мигрантов
Путин принял в Кремле гостя из Азии
«Праздновать нечего»: Вассерман о «своем» Дне холостяка
Пасынку Намина продлили срок ареста
В ООН высказались о судьбе арестованной Кишиневом Гуцул
Упавшая на рельсы петербургского метро коляска попала на видео
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.