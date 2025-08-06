Россиянин насмерть сбил пешехода и скрылся Водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП в Бурятии

Неизвестный водитель насмерть сбил 37-летнего мужчину в Муйском районе Бурятии и скрылся с места ДТП, пишет «МК в Бурятии» со ссылкой на ГИБДД. Авария случилась в поселке Таксимо.

Водитель совершил наезд на человека в вечернее время у железнодорожного шлагбаума, расположенного рядом с аэропортом. На момент прибытия скорой помощи пешеход еще был жив.

Мужчину госпитализировали, однако в медицинском учреждении он скончался от полученных травм. Правоохранители устанавливают личность водителя и обстоятельства ДТП.

Ранее семилетняя жительница Старого Оскола в Белгородской области на машине сбила мужчину и врезалась в два припаркованных автомобиля. Управление транспортным средством ребенку передал отец, который в этот момент находился на пассажирском сиденье в состоянии алкогольного опьянения.