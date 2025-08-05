Семилетняя девочка на машине сбила мужчину в Белгородской области

Семилетняя жительница Старого Оскола в Белгородской области на машине сбила мужчину и врезалась в два припаркованных автомобиля, сообщили представители регионального УМВД в своем Telegram-канале. Управление транспортным средством ребенку передал отец, который в этот момент находился на пассажирском сиденье в состоянии алкогольного опьянения.

Предварительно установлено, что автомобилем Lada Vesta управляла семилетняя девочка. Ее 37-летний отец в этот момент находился в салоне транспортного средства в качестве пассажира. Медицинским освидетельствованием у него установлено состояние алкогольного опьянения, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что свыше 30 человек, в том числе четверо детей, получили различные травмы в результате аварии с участием пассажирского автобуса на 228-м километре автодороги М-4 «Дон» в Тульской области. Согласно предварительной информации, автомобиль, выполнявший рейс Луганск — Москва, совершил столкновение с опорой пункта взимания платы.

Позже источник в региональном УМВД заявил, что ДТП с автобусом могло произойти из-за погодных условий. По его словам, предварительно, причиной стал сильный туман.