Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
05 августа 2025 в 16:31

Семилетняя девочка на машине сбила мужчину в Белгородской области

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Семилетняя жительница Старого Оскола в Белгородской области на машине сбила мужчину и врезалась в два припаркованных автомобиля, сообщили представители регионального УМВД в своем Telegram-канале. Управление транспортным средством ребенку передал отец, который в этот момент находился на пассажирском сиденье в состоянии алкогольного опьянения.

Предварительно установлено, что автомобилем Lada Vesta управляла семилетняя девочка. Ее 37-летний отец в этот момент находился в салоне транспортного средства в качестве пассажира. Медицинским освидетельствованием у него установлено состояние алкогольного опьянения, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что свыше 30 человек, в том числе четверо детей, получили различные травмы в результате аварии с участием пассажирского автобуса на 228-м километре автодороги М-4 «Дон» в Тульской области. Согласно предварительной информации, автомобиль, выполнявший рейс Луганск — Москва, совершил столкновение с опорой пункта взимания платы.

Позже источник в региональном УМВД заявил, что ДТП с автобусом могло произойти из-за погодных условий. По его словам, предварительно, причиной стал сильный туман.

дети
машины
аварии
ДТП
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Европу предупредили о последствиях от снятия в России моратория на РСМД
Стало известно о массовой мобилизации лиц с особым статусом на Украине
РФ сняла запрет на РСМД. Европа в ужасе: теперь «Орешник» ударит по НАТО?
Штормовой ветер и холодрыга до +10? Погода в Москве в сентябре: чего ждать
Мужчина ради свадьбы 17 раз принудил невесту к занятию проституцией
В Сети появилась карта продвижения ВС России в Днепропетровской области
В Чечне усилили борьбу с фейками в соцсетях
Разбившего голову туриста эвакуировали с горы Белуха на вертолете Ми-8
Пьяный россиянин угнал машину бабушки, пока она лежала в реанимации
ВСУ обстреляли из HIMARS химический завод в Горловке
Известный актер из фильма «Солнечный удар» скончался перед днем рождения
Самый толстый россиянин может умереть в Нижнем Новгороде
Булгур с курицей в сливочном соусе: быстрый ужин за 30 минут
Россиянина похитили за отказ отдать 2,3 млн рублей
Манул Молния стал Борисом и сменил место прописки
«Думал, фейерверк»: юношу убили из купленного у бойца СВО оружия
«Кульминация репрессий режима»: в МИД РФ отреагировали на приговор Гуцул
Рогов рассказал, чем обернутся для Зеленского потери в Сумской области
Аналитик заявил о создании ВСУ рекламного женского подразделения
Экономист назвал последствия переезда госкомпаний из Москвы в регионы
Дальше
Самое популярное
Посейте в августе и забудьте: этот многолетник взойдет без вашей помощи
Общество

Посейте в августе и забудьте: этот многолетник взойдет без вашей помощи

Запеканка из кабачков по-турецки! Это блюдо спасает и на завтрак, и на ужин
Общество

Запеканка из кабачков по-турецки! Это блюдо спасает и на завтрак, и на ужин

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа
Россия

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.