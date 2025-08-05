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05 августа 2025 в 09:29

Названа вероятная причина ДТП с пассажирским автобусом на трассе М-4 «Дон»

Причиной ДТП с автобусом на трассе М-4 «Дон» под Тулой мог стать сильный туман

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Авария с пассажирским автобусом на трассе М-4 «Дон» в Тульской области, в результате которой пострадали более 30 человек, могла произойти из-за сильного тумана, сообщил ТАСС источник в региональном управлении МВД. Транспортное средство столкнулось с опорой на пункте оплаты на автодороге.

Предварительная причина — сильный туман, — сказал собеседник агентства.

Автобус, следовавший по маршруту Луганск — Москва, врезался в опору пункта взимания платы на 228-м километре трассы М-4 «Дон» в Тульской области. В салоне находились 48 человек, более 30 из них, в том числе четверо детей, пострадали.

Ранее туристический автобус столкнулся с грузовым железнодорожным составом в Ленинградской области. Транспортное средство попало в ДТП на регулируемом переезде станции Инема. В результате ДТП погибли два человека. Кроме того, минимум 10 пассажиров пострадали.

До этого пассажирский автобус упал с моста в бушующую реку в Краснодарском крае, были спасены 25 человек. Пострадавших в результате инцидента не оказалось. Полиция устанавливает причины произошедшего.

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