Туристический автобус столкнулся с грузовым поездом в Ленобласти

Столкновение туристического автобуса с грузовым железнодорожным составом произошло в Ленинградской области, сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры. По данным ведомства, транспортное средство попало в ДТП на регулируемом переезде станции Инема.

По предварительным данным, 4 августа 2025 года на регулируемом переезде станции Инема произошло столкновение автобуса с туристами с грузовым железнодорожным составом, — говорится в сообщении.

По факту произошедшего прокуратура организовала проверку. Ведомство проверит соблюдение безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта и прав пассажиров. На место столкновения также выехал транспортный прокурор Павел Ивойлов.

По данным источника РЕН ТВ, в результате столкновения автобуса с грузовым поездом погибли два человека. Кроме того, минимум 10 пассажиров пострадали.

Ранее в Кемеровской области машина Honda Accord столкнулась с КамАЗом. В результате ДТП погибли пять человек, находившиеся в легковом автомобиле. Кроме того, одна из пассажирок Honda пострадала, ее доставили в больницу.