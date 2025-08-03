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03 августа 2025 в 12:16

Автобус с пассажирами рухнул с моста в бушующую реку

Автобус упал с моста в реку на Кубани

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автобус упал с моста в реку в Краснодарском крае, спасены 25 человек, сообщает оперштаб Кубани. Пострадавших в результате инцидента нет. Полиция на месте опрашивает свидетелей.

В селе Дефановка по улице Кольцевой с моста в реку упал автобус. Сотрудники «Кубань-СПАС» спасли всех 25 человек. В операции участвовали семь человек и две единицы техники, — сказано в сообщении.

По информации Telegram-канала Kub Mash, сотрудники крестьянско-фермерского хозяйства в Джубге ехали на работу. Течение подхватило автобус и завалило на бок. Жители Дефановки спасали пассажиров из воды с помощью веревок, сказано в материале.

Мощный ливень парализовал Туапсинский район Краснодарского края. Из-за сильного дождя в реках поднялся уровень воды. Как сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев, к настоящему времени погодные условия остаются сложными. Также он заявил о вывозе из района сотрудниками МЧС детских туристических групп.

Также стало известно, что в Новомихайловском уровень воды доходит до колен, а по трассе уже передвигается лодка. По словам местных жителей, в некоторых районах включили сирены и предупреждают о возможной эвакуации.

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