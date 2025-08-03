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03 августа 2025 в 11:50

«Эвакуируют детские группы»: губернатор вышел на связь из-за разгула стихии

Отдыхающих в Туапсинском районе детей эвакуируют из-за непогоды

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Мощный ливень парализовал Туапсинский район Краснодарского края, из-за сильного дождя в реках поднялся уровень воды, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев. По его словам, к настоящему времени погодные условия остаются сложными. Также губернатор сообщил о вывозе из района сотрудниками МЧС детских туристических групп.

В Лермонтово смыло мост, он был в аварийном состоянии. Кроме того, из-за схода селя временно ограничено движение через Молдавановский перевал. В районе Джубги организовано реверсивное движение. Рекомендую водителям учитывать это при построении маршрута. Также сейчас спасатели эвакуируют детские туристические группы, отдыхавшие в районе, — написал Кондратьев.

По его словам, он находится на постоянной связи с главой муниципалитета Сергеем Бойко. Основной задачей губернатор назвал обеспечение безопасности людей. Сейчас специалисты выясняют, не пострадали ли дома от подтоплений.

Ранее сообщалось, что в Новомихайловском уровень воды доходит до колен, а по трассе уже передвигается лодка. По словам очевидцев, в некоторых районах включили сирены и предупреждают о возможной эвакуации.

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