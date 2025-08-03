Разгул стихии в Краснодарском крае попал на видео Улицы Туапсинского района Краснодарского края превратились в бурные реки

Мощный ливень парализовал Туапсинский район Краснодарского края и превратил улицы курортных поселков в грязевые потоки, пишет Readovka. В Новомихайловском уровень воды доходит до колен, а по трассе уже передвигается лодка. По словам очевидцев, в некоторых районах включили сирены и предупреждают о возможной эвакуации.

В Дефановке за ночь уровень воды в реке Дефань поднялся на 65 сантиметров, в Тенгинке — на 18. В Новомихайловке и Ольгинке автомобилисты фиксируют массовые подтопления. Потоки воды сносят припаркованные машины. Дороги стали непроходимыми.

В Лермонтово под напором воды обрушился мост. На федеральной трассе движение в сторону Сочи осложнено: участок трассы Джубга — Сочи местами размывает, автомобили с трудом преодолевают расстояния.

Ранее мощный смерч пронесся по селу Агой в Краснодарском крае, подняв в воздух катамаран и разрушив автомобильный мост. Ураганный ветер с дождем буквально сметал все на своем пути. В администрации Туапсинского района предупредили о ливнях с грозой, градом, смерчах и ветре до 25 м/с.