В Сети показали разрушительный смерч на юге России Под Туапсе смерч поднял в воздух катамаран и разрушил мост

Мощный смерч обрушился на краснодарское село Агой. На кадрах РЕН ТВ видно, как ураганный ветер с дождем буквально сметал все на своем пути — он поднял в воздух катамаран и пронес его несколько метров. Также потоком воды был уничтожен автомобильный мост.

В администрации Туапсинского района предупредили об ухудшении погоды: ожидаются ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром с порывами 20–25 м/с, а также смерчи. Водителей попросили воздержаться от поездки по автодороге Джубга — Сочи.

Ранее стало известно, что в ряде районов Московского региона 1 и 2 августа выпало больше месячной нормы осадков. В Волоколамске за 12 часов зафиксировали 44 мм осадков, а во Внуково — 43 мм. Синоптик добавил, что в Москве при этом дождей было меньше: в Тушино выпало 10 мм, а на Балчуге — 12 мм.

Как заявил климатолог Николай Терешонок, изменение климата в Москве грозит увеличением случаев тропических ливней и аномальной жары. По его словам, повышение температуры в столице происходит все интенсивнее в связи с глобальным потеплением.