11 августа 2025 в 11:09

Водитель квадроцикла насмерть разбился после столкновения с деревом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В деревне Коркино Всеволожского района Ленинградской области 45-летний водитель квадроцикла насмерть разбился в результате столкновения с деревом, пишет «Петербург2» со ссылкой на ГУ МВД. Трагедия произошла вечером в момент, когда мужчина ехал по проселочной дороге.

По предварительным данным, на одном из поворотов водитель не смог удержать квадроцикл на дороге, выехал за пределы проезжей части, а после съехал в кювет. В результате транспортное средство на скорости врезалось в дерево.

Мужчина погиб на месте от тяжелых травм. Полицейские устанавливают все обстоятельства смертельного ДТП.

Ранее в Бурятии 15-летний подросток за рулем питбайка сбил 73-летнюю женщину. ДТП произошло во дворе на улице Пушкина. Юноша без водительских прав скрылся с места аварии, однако позже его задержали.

