Водитель квадроцикла насмерть разбился после столкновения с деревом

В деревне Коркино Всеволожского района Ленинградской области 45-летний водитель квадроцикла насмерть разбился в результате столкновения с деревом, пишет «Петербург2» со ссылкой на ГУ МВД. Трагедия произошла вечером в момент, когда мужчина ехал по проселочной дороге.

По предварительным данным, на одном из поворотов водитель не смог удержать квадроцикл на дороге, выехал за пределы проезжей части, а после съехал в кювет. В результате транспортное средство на скорости врезалось в дерево.

Мужчина погиб на месте от тяжелых травм. Полицейские устанавливают все обстоятельства смертельного ДТП.

