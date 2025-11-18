Разведчики уничтожили квадроцикл ВСУ под Красноармейском одним ударом

Разведчики группировки войск «Центр» при помощи удара дрона ликвидировали двух бойцов ВСУ на квадроцикле под Красноармейском, передает РИА Новости. Отмечается, что украинские солдаты перемещались на северо-западе от города. Для их уничтожения был использован FPV-дрон, уточнили журналисты.

Ранее Минобороны России сообщило, что военнослужащие группировки войск «Центр» устранили до 275 военных ВСУ на Красноармейском направлении за минувшие сутки. В пресс-службе ведомства уточнили, что также ВС РФ уничтожили танк противника.

По данным Минобороны, военнослужащие группировки войск «Центр» продолжают наступление в Димитрове в ДНР. В ведомстве отметили, что успехов ВС РФ достигли в трех районах — восточной, западной и южной частях города.

Также пленный военнослужащий Петр Гай сообщил, что командиры поставили задачу бойцам ВСУ в Красноармейске переодеваться в гражданскую одежду и расстреливать мирных жителей при попытке покинуть город. По его словам, они ходили по квартирам и грабили жилища. Солдаты ВСУ сидели в одном из помещений, когда раздались взрывы, после к ним пришли российские солдаты, накормили и дали сигареты, рассказал пленный.