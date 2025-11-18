Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 21:30

Разведчики уничтожили квадроцикл ВСУ под Красноармейском одним ударом

ВС России ликвидировали бойцов ВСУ на квадроцикле под Красноармейском

Военнослужащий ВС РФ на Красноармейском направлении в зоне СВО Военнослужащий ВС РФ на Красноармейском направлении в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Разведчики группировки войск «Центр» при помощи удара дрона ликвидировали двух бойцов ВСУ на квадроцикле под Красноармейском, передает РИА Новости. Отмечается, что украинские солдаты перемещались на северо-западе от города. Для их уничтожения был использован FPV-дрон, уточнили журналисты.

Ранее Минобороны России сообщило, что военнослужащие группировки войск «Центр» устранили до 275 военных ВСУ на Красноармейском направлении за минувшие сутки. В пресс-службе ведомства уточнили, что также ВС РФ уничтожили танк противника.

По данным Минобороны, военнослужащие группировки войск «Центр» продолжают наступление в Димитрове в ДНР. В ведомстве отметили, что успехов ВС РФ достигли в трех районах — восточной, западной и южной частях города.

Также пленный военнослужащий Петр Гай сообщил, что командиры поставили задачу бойцам ВСУ в Красноармейске переодеваться в гражданскую одежду и расстреливать мирных жителей при попытке покинуть город. По его словам, они ходили по квартирам и грабили жилища. Солдаты ВСУ сидели в одном из помещений, когда раздались взрывы, после к ним пришли российские солдаты, накормили и дали сигареты, рассказал пленный.

Красноармейск
ВСУ
дроны
квадроциклы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Евросоюз признал острый дефицит тротила
Трамп выразил отношение к возможной сделке между США и Ираном
Группу украинцев депортировали на родину из США
Радиация, ИГ, дружба с РФ: как киргизская «Альфа» предотвратила «Чернобыль»
Неизвестные в Тюмени устроили стрельбу
В Раде раскрыли новые детали дела о коррупции в энергетике на Украине
В небе над Британией появились «съедобные» созвездия
Бывшего вице-премьера Украины арестовали по скандальному делу Миндича
Митрополит сообщил о тысячах бойцов, прошедших обряд крещения в зоне СВО
Разведчики уничтожили квадроцикл ВСУ под Красноармейском одним ударом
Стас Пьеха раскрыл, какая девушка могла бы его покорить
В Госдуме назвали условия выплаты 13-й зарплаты
Младенца нашли живым в сливном бачке унитаза
Суд взыскал 13 млн рублей с Деревянко
Евродепутат призвал ЕС договариваться с Россией
Аргентину призвали дистанцироваться от политизации Украиной темы детей
Собянин сообщил о четвертом за сутки беспилотнике, атаковавшем Москву
Дело масонов и массаж от тренера-педофила: главные ЧП дня
Подельники Зеленского бегут с Украины: Миндич, Умеров — кто следующий?
Генерал-майор Росгвардии отказался признавать вину во взятке
Дальше
Самое популярное
Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной
Общество

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада
Общество

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.