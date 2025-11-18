Стало известно, сколько бойцов за сутки потеряли ВСУ под Красноармейском

Стало известно, сколько бойцов за сутки потеряли ВСУ под Красноармейском ВС РФ за сутки уничтожили до 275 бойцов ВСУ на Красноармейском направлении

Военнослужащие Центральной группировки войск устранили до 275 украинских военных на Красноармейском направлении за минувшие сутки, передает пресс-служба Минобороны России. По данным ведомства, также речь идет о ликвидации танка ВСУ.

За сутки на красноармейском направлении уничтожены до 275 военнослужащих, танк, 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции и четыре пикапа, — сказано в сообщении.

Ранее пленный военнослужащий Петр Гай сообщил, что командиры поставили задачу бойцам ВСУ в Красноармейске переодеваться в гражданскую одежду и расстреливать мирных жителей при попытке покинуть город. По его словам, они ходили по квартирам и грабили жилища. Солдаты ВСУ сидели в одном из помещений, когда раздались взрывы, после к ним пришли российские солдаты, накормили и дали сигареты, рассказал пленный.

До этого стало известно, что число погибших бойцов в украинских подразделениях значительно превышает распространяемые Киевом мифы о минимальных потерях ВСУ. По словам источника, предоставленная НАТО радиоэлектронная борьба — глушение сигналов и тому подобное — ненадежна и не работает против российских оптоволоконных дронов.