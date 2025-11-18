ВС России пробивают оборону ВСУ в трех районах Димитрова МО: ВС РФ наступают на южной, восточной и западной сторонах Димитрова

Военнослужащие Центральной группировки войск продолжают наступление в Димитрове в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ. В оборонном ведомстве доложили об успехах в трех районах — в восточной, западной и южной частях города.

В населенном пункте Димитров Донецкой Народной Республики подразделения 51-й армии продолжают активные наступательные действия в микрорайонах Восточный, Западный и южной части города, — рассказали в оборонном ведомстве.

Ранее стало известно, что военнослужащие Центральной группировки войск ликвидировали до 275 украинских военных на Красноармейском направлении за минувшие сутки. Кроем того, по информации Минобороны, были уничтожены 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции и четыре пикапа.

До этого появилась информация, что ВС России нанесли удары по энергетической и железнодорожной инфраструктуре Украины, которая использовалась в интересах ВСУ. При проведении операции использовались оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА и ракетные войска.