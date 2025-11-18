Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 12:17

Российские войска поразили воинский эшелон и пункты дислокации ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

ВС России нанесли удары по энергетической и железнодорожной инфраструктуре Украины, которая использовалась в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны. Также были поражены воинский эшелон с бронетехникой, позиции украинских формирований и иностранных наемников.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и железнодорожной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, воинскому эшелону с бронетехникой, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах, — говорится в сообщении.

Ранее представитель Сил обороны юга ВСУ Владислав Волошин заявил, что большинство солдат украинской армии погибает во время ротации. По его словам, бойцы гибнут от атак российских беспилотников.

До этого в силовых структурах сообщили, что командование Вооруженных сил Украины, отправив подразделения бригады и полка на мясные штурмы в Сумской области, практически полностью их уничтожило. Там отметили, что доукомплектование штурмовых групп происходит за счет личного состава 68-го отдельного стрелкового батальона.

спецоперация
СВО
потери ВСУ
ВС РФ
Минобороны РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Звезда КВН назвал секреты крепкого брака
Apple потеряла дизайнера iPhone Air
В Израиле поставили точку на слухах о проверке Галкина
YouTube снова заработал 18 ноября? У каких операторов, при чем тут Пентагон
«Не советую»: депутат ответил на обвинения Польши в подрыве железной дороги
Россиянам перечислили лучшие продукты, очищающие кровь
Декор без лишнего: как добавить стиль и уют одной деталью
В столице побит новый погодный рекорд
В Москве дерево упало на машину такси
«В надежде разрушить»: Шеремет о паническом страхе Макрона перед Россией
Российский рынок акций вырос на фоне новостей с Украины
На Украине объяснили, почему Зеленский не хочет увольнять Ермака
Эксперт предупредил о скрытых условиях вкладов под 30% годовых
Польский министр заявил о ключевом условии вступления Украины в ЕС
Дмитриев анонсировал подготовку обмена заключенными с США
Песков обвинил Францию в разжигании военных настроений
Минобороны России показало кадры пленения мародеров из ВСУ в Красноармейске
Пьяный нижегородец сцепился с москвичом за честь своего отца
Как подключить принтер к ноутбуку по Wi-Fi: исключаем сбои в работе техники
Депутат раскрыл перспективы вложения сбережений в акции ДОМ.РФ
Дальше
Самое популярное
Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Курицу больше не жарю. Готовлю «Медведицу в шубе» — нужны грудка, сыр и чеснок. Получается очень нежно и вкусно
Общество

Курицу больше не жарю. Готовлю «Медведицу в шубе» — нужны грудка, сыр и чеснок. Получается очень нежно и вкусно

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада
Общество

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.