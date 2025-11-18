ВС России нанесли удары по энергетической и железнодорожной инфраструктуре Украины, которая использовалась в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны. Также были поражены воинский эшелон с бронетехникой, позиции украинских формирований и иностранных наемников.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и железнодорожной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, воинскому эшелону с бронетехникой, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах, — говорится в сообщении.

Ранее представитель Сил обороны юга ВСУ Владислав Волошин заявил, что большинство солдат украинской армии погибает во время ротации. По его словам, бойцы гибнут от атак российских беспилотников.

До этого в силовых структурах сообщили, что командование Вооруженных сил Украины, отправив подразделения бригады и полка на мясные штурмы в Сумской области, практически полностью их уничтожило. Там отметили, что доукомплектование штурмовых групп происходит за счет личного состава 68-го отдельного стрелкового батальона.