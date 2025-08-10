Курьер на самокате сбил девочку и протащил ее несколько метров в Рязани

Курьер на самокате сбил девочку и протащил ее несколько метров в Рязани

Курьер на электросамокате сбил пятилетнюю девочку на Московском шоссе в Рязани, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. По предварительной информации, он протащил ребенка по асфальту несколько метров и скрылся. У девочки диагностировали черепно-мозговую травму. Родители написали заявление в полицию.

Организована проверка по факту травмирования пятилетнего ребенка на Московском шоссе, — сказано в сообщении.

Ранее в селе Верхнепашино Красноярского края пьяный 34-летний водитель без прав на Honda Fit сбил на обочине мать с коляской. Трехмесячный ребенок получил серьезные травмы и был госпитализирован, женщина не пострадала. Кроме того, в полиции отметили, что виновник ДТП перед поездкой использовал информацию из одного из сообществ в соцсетях, чтобы объехать экипаж полиции.

До этого при столкновении грузовика и легкового автомобиля на трассе Кашира — Серебряные Пруды — Узловая погибли три человека, включая ребенка. Авария произошла вечером 7 августа примерно в 19:20 на 12-м километре автодороги.