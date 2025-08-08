Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 09:40

Пьяный водитель без прав сбил мать с младенцем в Красноярском крае

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пьяный водитель без прав наехал на мать с трехмесячным ребенком в коляске в селе Верхнепашино Красноярского края, сообщает УМВД по региону. Мальчика с серьезными травмами доставили в больницу.

ДТП произошло в четверг около 20:00 (16:00 по московскому времени) на улице Пролетарской. По данным ведомства, 34-летний мужчина на Honda Fit не справился с управлением и сбил местную жительницу на краю проезжей части. Женщина везла в коляске трехмесячного ребенка. Малыш получил серьезные травмы, женщина не пострадала.

Сотрудники полиции установили, что за рулем находился местный житель, не имеющий права управления. В момент ДТП он был пьян, что подтвердило освидетельствование. Показания прибора составили 0,40 мг/л, — говорится в сообщении.

В полиции отметили, что виновник ДТП перед поездкой использовал информацию из одного из сообществ в соцсетях, чтобы объехать экипаж полиции. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ за нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств. Водителю грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее столкновение грузовика и легкового автомобиля на трассе Кашира — Серебряные Пруды — Узловая унесло жизни трех человек, включая ребенка. Авария произошла вечером 7 августа примерно в 19:20 на 12-м километре автодороги.

ДТП
дети
младенцы
пострадавшие
пешеходы
пьяные водители
Красноярский край
происшествия
наезды
новорожденные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ученый раскрыл нюанс появления астероида над Иркутской областью
Вынесли почти 5 млн рублей. Ограбление «Почты России» в Москве: подробности
Отдыхающих эвакуируют с пляжей Сочи из-за угрозы атаки БПЛА
Мэр Сочи Прошунин обратился к жителям с экстренным сообщением
К экс-министру обороны Украины пришли силовики с обыском
ФАС выявила картели по всей стране
Си Цзиньпин и Путин провели телефонный разговор
Россияне преподали урок свистевшим девушкам мигрантам
Раскрыта возможная дата встречи Путина и Трампа
В Раде сообщили о наказании военкомов за невыполнение плана по мобилизации
Названо имя человека с зарплатой $250 млн
Галкина сбила машина в Латвии? Последствия, травмы, гипс
«Это предательство»: Саакашвили обвинили в нанесении тяжелого ущерба Грузии
Женщин предупредили, чем грозит курение во время грудного вскармливания
Глава армянской церкви поехал в США
Российская певица назвала Кадышеву фриком
Рим исключили из числа площадок для встречи Путина и Трампа
Два индийца несколько километров тащили на спине 200-килограммовую корову
Стилист объяснил, какой должна быть идеальная школьная форма
Пять жителей Херсонской области пострадали из-за атак ВСУ за сутки
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Выдерживает -40 ℃, цветет все лето! Чудо-многолетник с шапками цветов
Общество

Выдерживает -40 ℃, цветет все лето! Чудо-многолетник с шапками цветов

Готовим слоеный салат «Слезы свекрови»: удивите всех гостей!
Общество

Готовим слоеный салат «Слезы свекрови»: удивите всех гостей!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.