Пьяный водитель без прав сбил мать с младенцем в Красноярском крае

Пьяный водитель без прав сбил мать с младенцем в Красноярском крае

Пьяный водитель без прав наехал на мать с трехмесячным ребенком в коляске в селе Верхнепашино Красноярского края, сообщает УМВД по региону. Мальчика с серьезными травмами доставили в больницу.

ДТП произошло в четверг около 20:00 (16:00 по московскому времени) на улице Пролетарской. По данным ведомства, 34-летний мужчина на Honda Fit не справился с управлением и сбил местную жительницу на краю проезжей части. Женщина везла в коляске трехмесячного ребенка. Малыш получил серьезные травмы, женщина не пострадала.

Сотрудники полиции установили, что за рулем находился местный житель, не имеющий права управления. В момент ДТП он был пьян, что подтвердило освидетельствование. Показания прибора составили 0,40 мг/л, — говорится в сообщении.

В полиции отметили, что виновник ДТП перед поездкой использовал информацию из одного из сообществ в соцсетях, чтобы объехать экипаж полиции. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ за нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств. Водителю грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее столкновение грузовика и легкового автомобиля на трассе Кашира — Серебряные Пруды — Узловая унесло жизни трех человек, включая ребенка. Авария произошла вечером 7 августа примерно в 19:20 на 12-м километре автодороги.