Авария под Оренбургом унесла жизнь подростка и покалечила пять человек В ДТП с «Нивой» и «Калиной» под Оренбургом погиб человек и еще пятеро пострадали

В городе Бугуруслан под Оренбургом произошло ДТП, в котором погиб 18-летний парень и еще пять человек пострадали, сообщает региональное управление МВД. По его данным, на улице Выездной «Калина» не уступила дорогу «Ниве» при развороте.

18-летний пассажир автомобиля «Лада Калина» от полученных травм скончался на месте происшествия. С травмами различной степени тяжести в лечебное учреждение госпитализированы оба водителя, а также их трое пассажиров 17 и 18 лет, — говорится в сообщении.

На месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов. Им предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

