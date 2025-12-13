Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
13 декабря 2025 в 11:31

Авария под Оренбургом унесла жизнь подростка и покалечила пять человек

В ДТП с «Нивой» и «Калиной» под Оренбургом погиб человек и еще пятеро пострадали

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В городе Бугуруслан под Оренбургом произошло ДТП, в котором погиб 18-летний парень и еще пять человек пострадали, сообщает региональное управление МВД. По его данным, на улице Выездной «Калина» не уступила дорогу «Ниве» при развороте.

18-летний пассажир автомобиля «Лада Калина» от полученных травм скончался на месте происшествия. С травмами различной степени тяжести в лечебное учреждение госпитализированы оба водителя, а также их трое пассажиров 17 и 18 лет, — говорится в сообщении.

На месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов. Им предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

Ранее житель Великого Новгорода сбил пенсионерку на нерегулируемом пешеходном переходе, пока она переходила дорогу. Травмы, полученные в ДТП, оказались серьезными — 76-летнюю женщину доставили в приемное отделение больницы.

До этого стало известно, что водитель, который скрылся с места смертельного ДТП с велосипедистом в Каменском районе Свердловской области, был найден и задержан. Им оказался 20-летний житель региона, находившийся за рулем автомобиля Skoda Octavia в состоянии алкогольного опьянения.

Россия
Оренбургская область
ДТП
смерти
пострадавшие
