«Позорные действия»: в ГД ответили на удар ВСУ по Саратову Депутат Колесник: ответ России на удар ВСУ по Саратову будет жестким

Ответ российских войск на удар ВСУ по Саратову будет жестким и, возможно, даже жестоким, так как никто не станет терпеть нападение на мирное население, заявил депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, которые приводит Lenta.ru, Киев бьет по гражданским, потому что терпит поражение на поле боя.

Вот эти позорные действия ВСУ при ударах по мирным людям, начинают доходить до всего мира. Как всегда они компенсируют свою несостоятельность на поле боя ударами по гражданскому населению, ничего тут нового нет. Но тем не менее это продолжает происходить. Они выбрали террористическую тактику, пытаются ее усовершенствовать, то есть бьют четко по мирным, — отметил Колесник.

Депутат указал, что таким образом Киев пытается сорвать мирные переговоры России и США, которые движутся в верном направлении. Он полагает, что еще одна цель подобных атак ВСУ — улучшение переговорных позиций и подъем рейтинга.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что при атаке беспилотников ВСУ на регион погибли два человека. По его словам, часть квартир в жилом доме получили повреждения, в детском саду и поликлинике выбиты несколько стеклопакетов.