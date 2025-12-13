Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
13 декабря 2025 в 13:45

«Позорные действия»: в ГД ответили на удар ВСУ по Саратову

Депутат Колесник: ответ России на удар ВСУ по Саратову будет жестким

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Читайте нас в Дзен

Ответ российских войск на удар ВСУ по Саратову будет жестким и, возможно, даже жестоким, так как никто не станет терпеть нападение на мирное население, заявил депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, которые приводит Lenta.ru, Киев бьет по гражданским, потому что терпит поражение на поле боя.

Вот эти позорные действия ВСУ при ударах по мирным людям, начинают доходить до всего мира. Как всегда они компенсируют свою несостоятельность на поле боя ударами по гражданскому населению, ничего тут нового нет. Но тем не менее это продолжает происходить. Они выбрали террористическую тактику, пытаются ее усовершенствовать, то есть бьют четко по мирным, — отметил Колесник.

Депутат указал, что таким образом Киев пытается сорвать мирные переговоры России и США, которые движутся в верном направлении. Он полагает, что еще одна цель подобных атак ВСУ — улучшение переговорных позиций и подъем рейтинга.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что при атаке беспилотников ВСУ на регион погибли два человека. По его словам, часть квартир в жилом доме получили повреждения, в детском саду и поликлинике выбиты несколько стеклопакетов.

Россия
Госдума
Андрей Колесник
атаки ВСУ
ответы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Наступление ВС РФ на Харьков 13 декабря: замерзшие трупы, что в Купянске
Стали известны детали ЧП в екатеринбургской Музкомедии
Лидер «Оренбургских киллеров» попался в руки закона
Погода в Москве в воскресенье, 14 декабря: ждать ли морозов и снегопадов
Россиянка рассказала о трудностях жизни с мужем-турком
ЮАР обратилась с призывом к странам G20
Роналду станет частью популярной кинофраншизы
Два поезда не поделили пути в российском регионе
Лукашенко приравнял агрессию против союзника к нападению на Белоруссию
Умные игрушки для собак и кошек: обзор гаджетов для счастья питомца
Член ОП ответил, почему ВСУ отправили тысячи бывших заключенных в Купянск
Экс-сенатора уличили в мошенничестве и объявили в розыск
Третье транспортное кольцо Москвы парализовало из-за аварии
Россиянин стал фигурантом дела о контрабанде животных на 6 млн рублей
Грузовик влетел в трубопровод и оставил без газа 100 домов
«Позорные действия»: в ГД ответили на удар ВСУ по Саратову
Два десятка машин размотало на трассе из-за мощного снегопада
Уход Месси обернулся беспорядками на стадионе в Калькутте
«Роснано» подала иск к Чубайсу почти на 12 млрд рублей
«Мир не за горами»: Эрдоган рассказал о планах после встречи с Путиным
Дальше
Самое популярное
Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир
Общество

Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства
Общество

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки
Общество

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.