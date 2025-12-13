Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
13 декабря 2025 в 11:40

В России предложили ввести ограничения для беглых преступников

В Госдуму внесли проект об ограничениях для скрывающихся за рубежом преступников

Вячеслав Володин Вячеслав Володин Фото: Пресс-служба Госдумы РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин внес законопроект о временных ограничениях для лиц, скрывающихся от правосудия за рубежом, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента. Авторами проекта стали члены комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России во главе с председателем комиссии Василием Пискаревым.

Предлагаемые нормы создадут дополнительные условия для реализации принципа неотвратимости наказания и обеспечения верховенства закона, — подчеркнул Володин.

Документ затрагивает не только осужденных, уклоняющихся от уголовного наказания, но и лиц, привлеченных к административной ответственности по ряду статей. В их числе — нарушения, связанные с законом об иноагентах, дискредитацией Вооруженных сил РФ, призывами к санкциям или нарушению территориальной целостности страны.

Для указанных категорий предлагается временно приостанавливать ключевые гражданские права. В список вошли право управления автомобилем, регистрации сделок с недвижимостью, оформления кредитов, а также удаленный доступ к госуслугам, интернет-банкингу и возможность заключать сделки по доверенности.

Ранее зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный заявил о важности создания реестра лиц, совершивших правонарушения, связанные с половой неприкосновенностью несовершеннолетних. По его словам, при этом такой реестр не должен быть публичным.

