Очередная атака ВСУ оставила без света часть Запорожья Балицкий: в Запорожской области остались без электричества целые районы

Перебои с электричеством наблюдались в нескольких районах Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале. Причиной стала очередная атака ВСУ.

В результате атаки противника нарушено электроснабжение в части населенных пунктов Запорожской области. Обесточен ряд сел Токмакского, Михайловского и Васильевского муниципальных округов, — написал Балицкий.

Позже он рассказал, что электроснабжение было полностью восстановлено. Балицкий поблагодарил энергетиков за слаженную работу и за оперативное устранение аварийной ситуации.

Ранее стало известно, что в подконтрольной ВСУ части Херсонской области частично отключено электроснабжение. Проблемы наблюдаются в том числе и в Херсоне. О причинах неизвестно. Также появилась информация, что значительная часть Одессы лишилась отопления и водоснабжения. На фоне этого было объявлено, что в результате массированного ракетного удара были повреждены объекты энергетики.

Несколькими днями ранее более двух тысяч жителей села Вольно-Надеждинского в Приморском крае остались без электроснабжения из-за аварии на подстанции «Надеждинская». ЧП затронуло 28 многоквартирных и 300 частных домов.