11 декабря 2025 в 14:50

Более двух тысяч россиян остались без света из-за аварии на подстанции

Авария на подстанции в Приморье оставила без света более двух тысяч человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Более двух тысяч жителей села Вольно-Надеждинское в Приморском крае остались без электроснабжения из-за аварии на подстанции «Надеждинская», сообщили в прокуратуре региона. ЧП случилось утром в четверг и затронуло 28 многоквартирных и 300 частных домов.

На подстанции «Надеждинская» произошла авария, из-за которой без электричества остались более двух тысяч жителей села Вольно-Надеждинское. Отключения коснулись 28 многоквартирных и 300 частных домов, — говорится в сообщении.

Прокуратура региона взяла ситуацию на контроль и поставила задачу об ускорении аварийно-восстановительных работ. Ведомство также проведет проверку соблюдения законодательства при обслуживании электросетей, сроков устранения аварии и причин ее возникновения.

В селе утром было 11 градусов мороза, вечером минус 13 градусов. Ночью ожидается похолодание до минус 16 градусов.

Ранее стало известно, что Украина на конец ноября располагала лишь 10–12 ГВт мощности энергосистемы, тогда как для прохождения зимы необходимо не менее 15 ГВт. Страна может рассчитывать на импорт 2–2,5 ГВт из ЕС, однако увеличение поставок ограничено пропускными возможностями сетей.

