Более двух тысяч россиян остались без света из-за аварии на подстанции

Более двух тысяч жителей села Вольно-Надеждинское в Приморском крае остались без электроснабжения из-за аварии на подстанции «Надеждинская», сообщили в прокуратуре региона. ЧП случилось утром в четверг и затронуло 28 многоквартирных и 300 частных домов.

Прокуратура региона взяла ситуацию на контроль и поставила задачу об ускорении аварийно-восстановительных работ. Ведомство также проведет проверку соблюдения законодательства при обслуживании электросетей, сроков устранения аварии и причин ее возникновения.

В селе утром было 11 градусов мороза, вечером минус 13 градусов. Ночью ожидается похолодание до минус 16 градусов.

