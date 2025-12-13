Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Пленный украинец раскрыл, на что шло командование ВСУ под Северском

Пленный Демидов: ВСУ при заходе в Северск не знали о контроле ВС РФ над городом

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Украинское командование отправляло своих военных в район Северска в Донецкой Народной Республике, утаивая от них тот факт, что город уже контролируют российские войска, рассказал пленный боец ВСУ Виктор Демидов. По его словам, которые приводит ТАСС, командиры убеждали их, что в населенном пункте пролегает вторая линия фронта.

Нам сказали, что там вторая линия фронта. Нас привели дроном. Когда пришли, мы даже не знали, что вокруг уже были русские солдаты. Мы просидели в блиндаже четыре дня, — отметил Демидов.

Украинец рассказал, что вместе с ним были еще четверо — все старшего возраста и проблема по здоровью, которые им не учли при медкомиссии и мобилизации. Он добавил, что решение сдаться они приняли на четвертый день, когда услышали на улице голоса.

Мы спросили, кто вы. С улицы сказали, что русские. <…> Они сказали, во-первых, что мы здесь делаем, во-вторых, спросили, будем ли мы в плен сдаваться, — поделился пленный.

Тем временем Министерство обороны России опубликовало ролик с украинскими военными, которые добровольно сдаются в плен в городе Димитрове (украинское название — Мирноград) в ДНР. На кадрах видно, как солдаты ВСУ, бросив свое оружие, выходят с поднятыми руками навстречу российским бойцам.

