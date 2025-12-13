Сообщение о минировании поезда из Киева заставило поволноваться молдаван В Молдавии проверяют сообщение о возможном минировании поезда Бухарест — Киев

В Молдавии взрывотехники проверяют поезд Бухарест — Киев после анонимного сообщения о возможном минировании, которое поступило в компанию «Железные дороги Украины», передает пресс-служба пограничной полиции республики. В ведомстве добавили, что более подробная информация будет озвучена позже.

Мужчина позвонил на горячую линию и сообщил о якобы минировании поезда № 100. <…> После получения информации были задействованы сотрудники всех компетентных органов. Они работают на месте и проводят проверку в соответствии с установленными законодательством процедурами, — сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что состав состоит из четырех вагонов. В данный момент он находится на контрольно-пропускном пункте «Вэлчинец» на выезде из страны.

Ранее в Москве эвакуировали посетителей и персонал из многофункционального комплекса «ВТБ Арена» на Ленинградском проспекте. Причиной стало анонимное сообщение о возможном минировании объекта. В это время в здании проходил концерт, а также работал торговый центр «Арена плаза».