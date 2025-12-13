Грузовик влетел в трубопровод и оставил без газа 100 домов

В Чувашской Республике грузовой автомобиль врезался в газопровод, в результате чего около 100 домовладений остались без снабжения, сообщила прокуратура в Telegram-канале. Для жителей села Порецкое был организован временный пункт размещения.

Предварительно установлено, что <…> грузовой автомобиль <…> с неопущенным кузовом совершил столкновение с газовой трубой, проходящей аркой через проезжую часть по улице Октябрьская в селе Порецкое. <…> В результате повреждения трубопровода без газоснабжения остались порядка 100 индивидуальных жилых домов, — подчеркнули в ведомстве.

В прокуратуре уточнили, что большинство домов имеют газовую систему отопления. Утечка на месте аварии была оперативно ликвидирована, ведутся ремонтные работы.

