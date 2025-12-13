Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
13 декабря 2025 в 13:46

Грузовик влетел в трубопровод и оставил без газа 100 домов

В Чувашии грузовик врезался в трубопровод и оставил село без газа

Фото: t.me/chuv_prok*
В Чувашской Республике грузовой автомобиль врезался в газопровод, в результате чего около 100 домовладений остались без снабжения, сообщила прокуратура в Telegram-канале. Для жителей села Порецкое был организован временный пункт размещения.

Предварительно установлено, что <…> грузовой автомобиль <…> с неопущенным кузовом совершил столкновение с газовой трубой, проходящей аркой через проезжую часть по улице Октябрьская в селе Порецкое. <…> В результате повреждения трубопровода без газоснабжения остались порядка 100 индивидуальных жилых домов, — подчеркнули в ведомстве.

В прокуратуре уточнили, что большинство домов имеют газовую систему отопления. Утечка на месте аварии была оперативно ликвидирована, ведутся ремонтные работы.

Ранее в городе Бугуруслан под Оренбургом произошло ДТП, в котором погиб 18-летний парень и еще пять человек пострадали. По данным регионального МВД, на улице Выездной «Калина» не уступила дорогу «Ниве» при развороте. На месте происшествия работали правоохранители, они выясняли все детали произошедшего.

Чувашия
аварии
трубопроводы
грузовики
