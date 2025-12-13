Два поезда не поделили пути в российском регионе

Маневровый локомотив столкнулся с головной частью грузового состава в Пензенской области, сообщили в Центральное МСУТ СК России. Никто в результате инцидента не пострадал.

Днем 13 декабря на железнодорожной станции Чаис Куйбышевской железной дороги произошло столкновение маневрового локомотива с передней частью грузового поезда, — сказано в сообщении.

Ведомство начало доследственную проверку по факту возможного нарушения правил безопасности на железнодорожном транспорте. Специалисты обследуют место ЧП, опрашивают свидетелей и анализируют.

Также в Пензенской области расследуют обстоятельства массового ДТП. Более 20 транспортных средств столкнулись в районе 271 км на участке автодороги Тамбов — Пенза. В результате трассу перекрыли в оба направления. За медицинской помощью обратились пять участников. На месте происшествия работают сотрудники полиции.

В Чувашской Республике грузовой автомобиль врезался в газопровод, в результате чего около 100 домовладений остались без снабжения. Для жителей села Порецкое был организован временный пункт размещения.