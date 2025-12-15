Новый год-2026
15 декабря 2025 в 19:15

Житель Пензы надругался над девочкой в лифте

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Житель Пензы надругался над девочкой в лифте, сообщили в региональном УМВД. Полиция по видеокамерам вычислила и задержала злоумышленника.

В Пензенском районе полицейскими задержан гражданин по подозрению в совершении противоправных действий в отношении малолетней, — говорится в сообщении.

Как рассказали в полиции, 13 декабря в дежурную часть ОМВД России по Пензенскому району с заявлением обратилась местная жительница. Она сообщила о том, что неизвестный мужчина, находясь в лифте, совершал непристойные действия в отношении ее малолетней дочери. По камерам нашли человека, которого участковый инспектор опознала как местного жителя.

Ранее 32-летнего жителя Казахстана приговорили к пожизненному заключению за похищение и изнасилование пятилетней девочки. Мужчина заманил ребенка в безлюдное место, пообещав купить ей сладости. Он воспользовался тем, что был знаком с матерью малышки.

До этого в Краснодаре осудили мужчину, изнасиловавшего 15-летнюю девушку-подростка. 23-летний фигурант признан виновным и приговорен к 16 годам лишения свободы.

