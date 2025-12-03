Россиянин получил суровый приговор за изнасилование подростка Жителя Кубани осудили на 16 лет колонии за изнасилование 15-летней девушки

В Краснодаре осудили мужчину, изнасиловавшего 15-летнюю девушку-подростка, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. 23-летний фигурант признан виновным и приговорен к 16 годам лишения свободы.

Инцидент произошел в марте прошлого года на территории Белореченского района. Следствие установило, что подсудимый силой затащил знакомую в жилое помещение и изнасиловал ее.

Заседание проводилось в закрытом режиме, поскольку пострадавшая является несовершеннолетней. Несмотря на то что обвиняемый не признал своей вины, его причастность была полностью доказана обвинением. Мужчина отбудет наказание в колонии строгого режима, также ему установлен 18-летний запрет на профессиональную деятельность, связанную с детьми.

