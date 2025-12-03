Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 декабря 2025 в 17:51

Россиянин получил суровый приговор за изнасилование подростка

Жителя Кубани осудили на 16 лет колонии за изнасилование 15-летней девушки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Краснодаре осудили мужчину, изнасиловавшего 15-летнюю девушку-подростка, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. 23-летний фигурант признан виновным и приговорен к 16 годам лишения свободы.

Инцидент произошел в марте прошлого года на территории Белореченского района. Следствие установило, что подсудимый силой затащил знакомую в жилое помещение и изнасиловал ее.

Заседание проводилось в закрытом режиме, поскольку пострадавшая является несовершеннолетней. Несмотря на то что обвиняемый не признал своей вины, его причастность была полностью доказана обвинением. Мужчина отбудет наказание в колонии строгого режима, также ему установлен 18-летний запрет на профессиональную деятельность, связанную с детьми.

Ранее жителя Казани обвинили в изнасилованиях и мошенничестве под видом психолога. Мужчина, не имевший соответствующего образования, получил от девяти пациенток «за лечение» более 800 тыс. рублей.

До этого водитель такси изнасиловал 21-летнюю пассажирку в салоне автомобиля в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел во дворе дома на проспекте Науки. После этого мужчина высадил жертву у станции метро «Девяткино» и скрылся.

