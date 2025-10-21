Экзекуция шваброй: мигрант свешивал с балкона и насиловал гостя любовницы

В Москве мигрант пытал и насиловал шваброй знакомого сожительницы из ревности. За экзекуцией наблюдал весь дом. При попытке задержания пара попыталась сбежать. Мужчину арестовали, его возлюбленная проходит по делу в качестве свидетеля. Подробности жуткой истории — в материале NEWS.ru.

Что известно о надругательстве мигранта над знакомым сожительницы в Москве

38-летняя москвичка и ее 25-летний сожитель, гражданин Армении, проживают на западе Москвы, в районе Очаково, пишет MK.RU. По данным издания, пара ведет асоциальный образ жизни, а мужчина употребляет наркотики. Весной он попал в больницу с отравлением запрещенным веществом.

Инцидент произошел в октябре, когда пара пригласила в гости уроженца Средней Азии. Как заявил позже на допросе сожитель москвички, на преступление его толкнула ревность. Мужчина избивал гостя, свешивал его с балкона, угрожал сломать позвоночник и надругался над ним с помощью швабры.

Соседи, ставшие свидетелями экзекуции, утверждают, что в ней активно участвовала и хозяйка квартиры. Жильцы дома вызвали полицию, но подозреваемые в преступлении скрылись на автомобиле до приезда силовиков.

Вскоре нападавших задержали, после чего мужчину арестовали на два месяца. Его сожительница проходит по делу как свидетель. Telegram-канал «Многонационал» сообщил, что пострадавший мигрант проходит курс психологической реабилитации.

Какой срок грозит мигранту за насилие над гостем сожительницы

Если вина уроженца Армении будет доказана, ему грозит до 15 лет тюрьмы и пожизненное лишение свободы, рассказал в беседе с NEWS.ru юрист Дмитрий Григорьев. Он отметил, что статус сожительницы подозреваемого в уголовном деле может быть изменен.

«Если подтвердится, что мужчина применял пытки и насилие сексуального характера, ему грозит до 15 лет лишения свободы, а при особо тяжких обстоятельствах — вплоть до пожизненного. Женщина может лишиться статуса свидетеля. Если следствие установит ее участие, тогда ей вменят соучастие», — отметил Григорьев.

Эксперт добавил, что наказание за соучастие, в соответствии со ст. 33 Уголовного кодекса РФ, зависит от роли лица в преступлении — исполнителя, организатора, подстрекателя или пособника. Если если женщина действовала вместе с мужчиной, например, участвовала в насилии или пытках, она считается соисполнителем и наказывается наравне с основным виновным. Ей может грозить такой же срок, вплоть до 15 лет, или пожизненное лишение свободы в зависимости от тяжести преступления, сказал юрист.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Если она помогала косвенно — удерживала жертву, поощряла нападавшего или обеспечивала условия для преступления, тогда речь идет о пособничестве. Наказание назначается в пределах санкции статьи, но с учетом меньшей степени вины, суд вправе его смягчить», — сказал Григорьев.

Потерпевший, даже если он иностранец, имеет полное право требовать компенсацию морального и материального вреда в российском суде, подчеркнул юрист.

Любовница истязателя воспитывала малолетнюю дочь

СМИ сообщили, что семья женщины изначально была благополучной: она находилась в браке и воспитывала дочь. Квартира досталась мужу, который ранее служил в силовых структурах.

Однако отношения в паре испортились, супруг обвинил жену в измене и уехал в соседний регион. Семилетняя дочь осталась с матерью. После того как женщина сошлась с мигрантом, приехавшим на заработки в столицу, квартира стала превращаться в притон.

Влюбленные устраивали вечеринки, а ребенок время от времени был вынужден ночевать под кроватью. Оставшись на каникулы у отца, девочка рассказала о происходящем в квартире. Когда мать приехала, чтобы забрать ее домой, дочь заперлась в отцовской машине и категорически отказалась выходить. В итоге мужчина оставил ребенка у себя.

В Казани супруги-мигранты изнасиловали соотечественника бутылкой

24 марта в Казани супруги-мигранты надругались над соотечественником. Подозреваемые — 33-летний мужчина и 41-летняя женщина — являются земляками пострадавшего.

Сначала пара избила мужчину, затем изнасиловала его бутылкой. Супруги снимали истязания на видео. Они требовали от жертвы 250 тысяч рублей, угрожая распространить видео в Сети. Впоследствии пару задержали. Было возбуждено уголовное дело о вымогательстве и насильственных действиях сексуального характера.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

Читайте также:

Судимый охранник полез с языком к школьнице: мигранта закрыли на 12 лет

Душили, пытали дрелью: в РФ задержаны два мигранта за убийство 11 лет назад

Десятки тысяч мигрантов выдворяют из России: что известно, в чем причины?