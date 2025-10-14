Мигрантов без полиса предложили высылать из России Экономист Корнеев: мигрантов без медполиса нужно выдворять из России

Политический аналитик и экономист Валерий Корнеев заявил о необходимости строгого контроля за иностранцами, въезжающими в Россию. В беседе с телеканалом «Царьград» он пояснил, что отсутствие медицинского полиса у мигранта должно стать основанием для немедленного выдворения из страны.

Если у тебя полиса нет, как только тебя поймали без полиса — сразу выдворение из страны. Вот и все, — считает эксперт.

Кроме того, считает Корнеев, мигранты не должны получать бесплатную медицинскую помощь. Они могут приезжать, отрабатывать и уезжать, заключил он.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что мигрантам, которые не смогли узаконить свой статус пребывания в России, грозит принудительное выдворение и штраф. Он заявил, что такие иностранные граждане обязаны выехать из страны, предварительно сообщив властям дату, место и маршрут своего выезда.

До этого президент РФ Владимир Путин рассказал, что Россия заинтересована в иностранной рабочей силе. При этом он подчеркнул, что мигранты должны соблюдать российские законы и жить в человеческих условиях.