13 октября 2025 в 09:55

Володин заявил о высылке 35 тыс. незарегистрированных мигрантов

Володин заявил о выдворении из России 35 тыс. незарегистрированных мигрантов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Мигрантам, которые не смогли узаконить свой статус пребывания в России, грозит принудительное выдворение и штраф, напомнил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в MAX. Володин заявил, что такие иностранные граждане обязаны выехать из страны, предварительно сообщив властям дату, место и маршрут своего выезда.

В противном случае мигранту грозит принудительное выдворение с наложением штрафа. После этого в течение минимум пяти лет для него будет закрыт въезд в Россию, — уточнил Володин.

Спикер Госдумы подчеркнул, что месяц назад, 10 сентября, истек срок пребывания для иностранных граждан, внесенных в реестр контролируемых лиц. В эту базу данных с 5 февраля 2025 года заносятся те, у кого отсутствуют документы, подтверждающие законность пребывания, нет регистрации, нарушены сроки дактилоскопии или не продлены патент/трудовой договор.

Он отметил, что, по данным Федеральной службы судебных приставов, за восемь месяцев 2025 года из России выдворено около 35 тыс. иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство. По информации МВД, на 1 сентября в реестре контролируемых лиц числились 770 тыс. мигрантов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что мигранты должны следовать правилам и законам страны. Это касается и знания мигрантами русского языка. Президент отметил, что страна заинтересована в иностранной рабочей силе, но она должна быть «нужной».

