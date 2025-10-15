Мигрантов будут проверять на гепатит Минздрав хочет проверять мигрантов на гепатит В и С с 1 марта 2026 года

Тестирование на вирусные гепатиты В и С в рамках обязательного медицинского освидетельствования будут проходить все иностранные граждане и лица без гражданства, въезжающие в Россию, соответствующий проект закона Минздрава размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Нововведение вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Требования затронут трудовых мигрантов, соискателей статуса беженца и лиц, запрашивающих временное убежище. Медосвидетельствование, необходимое для получения разрешения на работу или вида на жительство, должно проводиться в течение 30 дней для трудовых мигрантов и 90 дней для остальных категорий.

Инициатива направлена на совершенствование системы эпидемиологического контроля, учитывая значительные экономические потери от распространения вирусных гепатитов. Согласно данным Роспотребнадзора, прямые затраты бюджета на борьбу с гепатитами В и С в 2024 году составили 81,2 млрд рублей, а общий ущерб с учетом потерь ВВП достиг 131,4 млрд рублей.

Параллельно Минздрав разрабатывает меры административной ответственности для медицинских работников и учреждений за нарушения порядка освидетельствования. Предлагаемые штрафы составят до 50 тыс. рублей для врачей и до 800 тыс. рублей для клиник.

Ранее сообщалось, что комитет Госдумы по охране здоровья поддержал предложение выдавать мигрантам полис ОМС только при наличии пятилетнего страхового стажа в России. Инициатива станет элементом донастройки миграционной политики и также закрепит право регионов исключать страховые компании из системы ОМС.