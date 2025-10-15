Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
15 октября 2025 в 10:36

Мигрантов будут проверять на гепатит

Минздрав хочет проверять мигрантов на гепатит В и С с 1 марта 2026 года

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Тестирование на вирусные гепатиты В и С в рамках обязательного медицинского освидетельствования будут проходить все иностранные граждане и лица без гражданства, въезжающие в Россию, соответствующий проект закона Минздрава размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Нововведение вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Требования затронут трудовых мигрантов, соискателей статуса беженца и лиц, запрашивающих временное убежище. Медосвидетельствование, необходимое для получения разрешения на работу или вида на жительство, должно проводиться в течение 30 дней для трудовых мигрантов и 90 дней для остальных категорий.

Инициатива направлена на совершенствование системы эпидемиологического контроля, учитывая значительные экономические потери от распространения вирусных гепатитов. Согласно данным Роспотребнадзора, прямые затраты бюджета на борьбу с гепатитами В и С в 2024 году составили 81,2 млрд рублей, а общий ущерб с учетом потерь ВВП достиг 131,4 млрд рублей.

Параллельно Минздрав разрабатывает меры административной ответственности для медицинских работников и учреждений за нарушения порядка освидетельствования. Предлагаемые штрафы составят до 50 тыс. рублей для врачей и до 800 тыс. рублей для клиник.

Ранее сообщалось, что комитет Госдумы по охране здоровья поддержал предложение выдавать мигрантам полис ОМС только при наличии пятилетнего страхового стажа в России. Инициатива станет элементом донастройки миграционной политики и также закрепит право регионов исключать страховые компании из системы ОМС.

законы
мигранты
Россия
Минздрав
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Более 20 малолетних детей внесли в базу «Миротворца»
Жительница Германии удивилась одной детали в семейном быту русских женщин
Стало известно, почему Пугачеву могут лишить звания народной артистки РФ
Финляндия поднялась в топ антирейтинга ЕС по безработице после начала СВО
Стало известно, как «Герани» повлияют на перелом хода СВО
Удары по Украине сегодня, 15 октября: какие цели ВСУ поражены, последствия
В России объяснили, почему Су-35С стал «универсальным солдатом» в зоне СВО
Константинов предупредил о последствиях передачи Tomahawk Киеву
Россияне стали держать меньше наличных в кошельках
«Достал пистолет»: боец рассказал об «особой» подлости наемников ВСУ
В МВД предупредили россиян о рисках «легкого заработка» за границей
Стало известно о панике Киева из-за одного действия ВС России
Врач перечислил тревожные признаки развития рака молочной железы
На 62-м году жизни умерла актриса из Уссурийска Елена Перегуда
Момент массовой аварии в Уфе попал на видео
Онколог рассказал, что может спровоцировать рак молочной железы
Скандально уволенный в Самарской области чиновник оказался в больнице
Новак раскрыл потенциал России в добыче нефти в рамках ОПЕК+
В РФС заявили об изменении позиции Европы касательно возвращения России
ВСУ остались «без глаз» в Константиновке после удара ВС России
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Кабмин одобрил призыв резервистов: что это значит, их отправят на СВО?
Россия

Кабмин одобрил призыв резервистов: что это значит, их отправят на СВО?

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.