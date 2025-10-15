В Госдуме поддержали внесение изменений в закон об ОМС

В Госдуме поддержали внесение изменений в закон об ОМС Комитет Госдумы по охране здоровья одобрил изменения в законе об ОМС

Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал внесение изменений в законопроект «Об обязательном медицинском страховании в РФ», заявил глава комитета Сергей Леонов. По его словам, которые приводит РИА Новости, палате парламента рекомендуется принять инициативу в первом чтении. Речь идет о законе, которым в том числе предлагается выдавать полис ОМС только трудовым мигрантам с пятилетним страховым стажем.

Комитет по охране здоровья рекомендует Госдуме принять в первом чтении данный проект закона на своем заседании, — сказал Леонов.

По его мнению, данное изменение станет одним из ключевых элементов донастройки миграционной политики. Леонов также напомнил, что закон закрепляет право регионов исключать из системы ОМС страховые организации, а также передавать их полномочия территориальным фондам ОМС.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов раскритиковал предложение председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко обязать безработных россиян самостоятельно оплачивать медицинское страхование. По его словам, инициатива противоречит Конституции и ставит под сомнение социальную направленность государства.