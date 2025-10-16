Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 12:42

Судимый охранник полез с языком к школьнице: мигранта закрыли на 12 лет

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Москве в колонию отправится 68-летний сотрудник ЧОПа. Мужчину обвинили в педофильском преступлении. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом преступлении.

Охранник-педофил

Пресс-служба столичного управления Следственного комитета сообщила, что суд приговорил к 12,5 года лишения свободы сотрудника частного охранного предприятия. Мужчина был признан виновным в преступлении против половой неприкосновенности ребенка.

«Следствием и судом установлено, что 31 мая 2025 года фигурант, находясь в здании на Солнцевском проспекте в городе Москве, с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей совершил иные насильственные действия сексуального характера в отношении незнакомой малолетней девочки», — рассказали в СК.

Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. MK.RU пишет, что осужденному 68 лет. В Россию он приехал из Узбекистана.

Угостила конфетой?

Как оказалось, мужчина совершил преступление на территории образовательного учреждения. А именно в Детской музыкальной школе имени Федора Шаляпина. Там 10-летняя ученица посещала занятия по классу гитары.

Пожилой мигрант, по данным MK.RU, проработал охранником в музыкальной школе всего лишь месяц. Но, по его словам, с девочкой был знаком. Он утверждал, будто ученица ранее доброжелательно общалась с ним, рассказывала о своих делах и даже однажды угостила конфетой. Именно этим он оправдывал свое желание приласкать девочку.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Перед следователем он жаловался, что к 68 годам хоть и был женат, но так и не смог завести детей. С его слов, этим поцелуем он хотел реализовать свои отцовские интенции.

При этом установлено, что при трудоустройстве в ЧОП супруга мужчины соврала, что он не судим, хотя в 2007 году он был приговорен к пяти годам колонии за причинение тяжкого вреда здоровью.

Онемела от страха

Сама школьница подтверждала, что беседовала с охранником и действительно угощала его конфетой. Но при этом она заверила следователей, что внимание со стороны мужчины ее нервировало.

31 мая, согласно показаниям девочки, охранник поговорил с ней на отвлеченные темы, а потом резко решил поцеловать. Школьница онемела от страха.

После поцелуя она ринулась в сторону музыкальных классов. Она сразу же рассказала обо всем учительнице, та позвонила матери ребенка и вызвала полицию. В тот же день мужчина был задержан.

педофилы
педофилия
происшествия
криминал
школы
дети
растление
колонии
суды
