15 октября 2025 в 15:30

Били электрошокером и насиловали: как солдаты ВСУ убили россиянку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

К пожизненному сроку приговорен военный ВСУ, который изнасиловал и убил мирную жительницу села Русское Поречное в Курской области. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом преступлении.

Задание от командира Антошки

Солдат ВСУ Владимир Парафило был приговорен к пожизненному лишению свободы. Первые 10 лет он проведет в тюрьме, а после будет этапирован в колонию строгого режима.

Как сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ, мужчина в компании пятерых подельников в декабре 2024 года проник на территорию Курской области, где по заданию командира с позывным Антошка должен был осмотреть территорию села Русское Поречное.

Изнасиловали и опустили в погреб

Парафило вместе с тремя другими солдатами ВСУ проник в одно из домохозяйств, где они обнаружили местную жительницу. В тот же день они совершили ряд преступных действий против мирного населения. От улик они пытались избавиться с особой жестокостью.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Парафило и три его сослуживца в одном из домовладений обнаружили женщину в возрасте 55 лет. Они пытали ее электрошокером, а затем изнасиловали, совершили иные насильственные действия сексуального характера, после ее убили. Кроме того, Парафило застрелил мирного жителя, который попытался помочь женщине. Желая скрыть следы преступления, украинские военнослужащие спустили тело в подвал и подорвали его», — рассказали в Следственном комитете.

При этом при задержании мужчина утверждал, будто не убивал никого в Курской области, а лишь застрелил одного мужчину на территории ДНР за то, что он сказал, что не уважает русских.

Сдался в плен

Задержали Парафило 25 декабря. Он сам сдался в плен российским войскам. Позже против него дала показания глава сельсовета.

«В ходе предварительного следствия собраны доказательства, подтверждающие вину обвиняемого, в том числе получены показания главы Пореченского сельсовета Суджанского района Курской области, которая рассказала военным следователям о последствиях незаконного вторжения украинских боевиков и об известных ей преступлениях в отношении мирного населения», — рассказали в СКР.

Парафило признал вину и заявил, что раскаивается в содеянном. Вместе со статьями об участии в организации и осуществлении теракта ему также были инкриминированы статьи УК РФ об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

