Убийца в гробу? Отец жертвы уверен, что двое душегубов умерли на свободе

В Подмосковье отцы жертвы убийства и осужденного за это преступления мужчины объединились, чтобы добиться пересмотра уголовного дела. Они оба не согласны с решением суда и уверены, что реальные убийцы не понесли наказания. Но только те, кого они считают настоящими преступниками, уже не смогут предстать перед судом. NEWS.ru рассказывает о подробностях этого дела.

50-килограммовый убийца-насильник

Десять лет назад в подмосковном Сергиевом Посаде была убита 20-летняя Александра Бондаренко. Ее избили, изнасиловали и добили ножом, после чего тело выбросили на пустыре рядом с промзоной.

По делу осудили Кирилла Кротова — больного туберкулезом молодого человека, у которого к тому времени уже отсутствовало одно легкое. Как рассказал журналистам РЕН ТВ отец Кротова, его сын на момент, когда было совершено преступление, весил меньше 50 кг при росте 190 см. Хотя ранее Кротов привлекался по статьям об угоне и кражах, он никогда не преследовался за преступления против личности.

Отец убитой девушки Дмитрий Максимов и отец приговоренного к 17 годам колонии Кротова Михаил Воронов по сей день добиваются пересмотра уголовного дела. В материалах дела были упомянуты следы ДНК на теле погибшей, также суду были предоставлены записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, что девушка за несколько часов до обнаружения ее трупа была замечена в компании Артема Добрыдина и Владимира Букина.

Добрыдин, по данным РЕН ТВ, приходился сыном высокопоставленному сотруднику полиции, а Букин был его другом. Но в ходе разбирательства постоянно менялись следователи, а в прошитом деле появлялись новые документы с противоречивыми данными.

Жертва и преступники в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Ушел на СВО и не вернулся

Спустя годы Артем Добрыдин был осужден за торговлю наркотиками, но до судебных разбирательств подписал контракт с Минобороны и отправился в зону проведения СВО. В 2023 году его вернули домой в цинковом гробу.

Одним из доводов стороны потерпевшей было то, что Добрыдин — левша, а ножевые ранения Александре были нанесены именно левой рукой. Мать Добрыдина сейчас уверяет, что бывшая девушка Добрыдина тоже была левшой и она могла убить Александру из ревности. Новый супруг экс-сожительницы Добрыдина утверждает, что девушка никогда не была левшой.

Вместо правосудия — колеса поезда

Владимир Букин в это время продолжал жить обычной жизнью: гулял, неоднократно попадался с запрещенными веществами и, по данным Telegram-канала «112», позволял себе издевательства над памятью убитой девушки.

Однако в день, когда на канале РЕН ТВ вышел сюжет о громком преступлении с участием Букина, того уже не было в живых. По данным «112», Букина сбил электропоезд.

Городской телеканал «ТВР 24» сообщал, что 33-летний мужчина попал под колеса состава в районе переезда на 1-й Рыбной в Сергиевом Посаде. Произошло это примерно в восемь часов вечера. Пострадавший скончался на месте до приезда медиков.

От погибшей Александры у ее семьи остался внук. Сейчас ему уже 13 лет. Дедушка надеется, что, если ему так и не удастся добиться пересмотра дела, то его дело продолжит внук.

