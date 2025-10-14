Взрывал головы с помощью ИИ: что известно о 19-летнем убийце из Ухты

В Санкт-Петербурге 19-летний уроженец Ухты зарезал своего друга и попытался покончить с собой. Как выяснилось, ранее молодой человек посещал психотерапевта. NEWS.ru рассказывает подробности этого ЧП.

Сообщил об убийстве друга

19-летний ухтинец, страдавший маниакальными наклонностями, совершил убийство своего ровесника в квартире на Среднерогатской улице, а затем вернулся домой и попытался покончить с собой.

По данным следствия, накануне вечером в экстренные службы поступил звонок от молодого человека, который сообщил, что убил одноклассника, с которым вместе переехал в Северную столицу. Он четко указал адрес квартиры на Среднерогатской улице и даже продиктовал коды домофона.

Через несколько минут тот же юноша повторно связался со службами спасения, заявив, что попытался покончить с собой в своей квартире на Толубеевском проспекте.

Употребляли наркотики

На месте происшествия на Среднерогатской правоохранители обнаружили тело 19-летнего погибшего с шестью ножевыми ранениями в шею. В квартире также были найдены предметы, связанные с употреблением наркотиков.

Подозреваемого доставили в больницу бригадой скорой помощи — по предварительным данным, он находился в невменяемом состоянии. По факту убийства проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Преступник в представлении ИИ Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Не могу заставить чужие сердца замолчать»

У подозреваемого не было явных мотивов для убийства, однако ранее у него фиксировались стойкие маниакальные мысли. Кроме того, юноша вел Telegram-канал, в котором размещал контент с откровенно маньячным характером. Также он создавал ИИ-видео со взрывами голов.

«Если мне в руки попадет ствол, я не упущу шанс застрелить кого-нибудь», — писал он в одной из публикаций.

В другом посте он делился откровением: «Ненавижу себя за то, что не могу заставить чужие сердца замолчать».

Как пишет Telegram-канал «Mash на Мойке», молодой человек посещал психотерапевта и принимал антидепрессанты. Он бросил пить таблетки, поскольку они не помогали ему.

По данным канала, юноша много играл в стратегии по типу RDR2 и GTA5, где есть возможность проявлять предельную жестокость по отношению к другим персонажам. Видеозаписи со своих игровых сессий он выкладывал в Сети.

