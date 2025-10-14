Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
14 октября 2025 в 13:44

Взрывал головы с помощью ИИ: что известно о 19-летнем убийце из Ухты

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге 19-летний уроженец Ухты зарезал своего друга и попытался покончить с собой. Как выяснилось, ранее молодой человек посещал психотерапевта. NEWS.ru рассказывает подробности этого ЧП.

Сообщил об убийстве друга

19-летний ухтинец, страдавший маниакальными наклонностями, совершил убийство своего ровесника в квартире на Среднерогатской улице, а затем вернулся домой и попытался покончить с собой.

По данным следствия, накануне вечером в экстренные службы поступил звонок от молодого человека, который сообщил, что убил одноклассника, с которым вместе переехал в Северную столицу. Он четко указал адрес квартиры на Среднерогатской улице и даже продиктовал коды домофона.

Через несколько минут тот же юноша повторно связался со службами спасения, заявив, что попытался покончить с собой в своей квартире на Толубеевском проспекте.

Употребляли наркотики

На месте происшествия на Среднерогатской правоохранители обнаружили тело 19-летнего погибшего с шестью ножевыми ранениями в шею. В квартире также были найдены предметы, связанные с употреблением наркотиков.

Подозреваемого доставили в больницу бригадой скорой помощи — по предварительным данным, он находился в невменяемом состоянии. По факту убийства проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Преступник в представлении ИИ Преступник в представлении ИИ Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Не могу заставить чужие сердца замолчать»

У подозреваемого не было явных мотивов для убийства, однако ранее у него фиксировались стойкие маниакальные мысли. Кроме того, юноша вел Telegram-канал, в котором размещал контент с откровенно маньячным характером. Также он создавал ИИ-видео со взрывами голов.

«Если мне в руки попадет ствол, я не упущу шанс застрелить кого-нибудь», — писал он в одной из публикаций.

В другом посте он делился откровением: «Ненавижу себя за то, что не могу заставить чужие сердца замолчать».

Как пишет Telegram-канал «Mash на Мойке», молодой человек посещал психотерапевта и принимал антидепрессанты. Он бросил пить таблетки, поскольку они не помогали ему.

По данным канала, юноша много играл в стратегии по типу RDR2 и GTA5, где есть возможность проявлять предельную жестокость по отношению к другим персонажам. Видеозаписи со своих игровых сессий он выкладывал в Сети.

Читайте также:

Захотелось по нужде: опальный тренер уверяет, что не онанировал при детях

Пыталась порвать маньяку рот: овчарка спасла школьницу от насильника-убийцы

Насиловал инвалида и растлевал детей: извращенец пытался оспорить свой срок

Рокер-педофил закончил жизнь в тюрьме: музыканта убили со второй попытки

«Миша, маму убивают!»: Ирина Круг рассказала о ночи, когда лишилась мужа

убийства
уголовные дела
Россия
Санкт-Петербург
Ухта
психиатрия
психические расстройства
самоубийства
убийцы
антидепрессанты
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России предложили изменить правила поступления олимпиадников в вузы
Минск и Вашингтон ведут переговоры по урегулированию на Украине
Нападение сталкера с ножом на женщину в Казани попало на видео
«Облизывать ботиночки»: Кушанашвили распек Пригожина за критику Пугачевой
Военэксперт раскрыл, что происходит в Купянске
В КГБ Белоруссии сообщили о прогрессе в переговорах с США
Раскрыто, в каком регионе России зимой отдыхать дешевле всего
Раскрыты детали телефонного разговора между Путиным и Мирзиеевым
Психиатр оценил шансы нижегородского некрофила выйти на свободу
Названы неожиданные последствия возможной конфискации активов России
Стало известно, где россияне предпочитают отдыхать зимой
На Украине выделили города с самыми злостными уклонистами
Военэксперт раскрыл расклад сил в сфере применения БПЛА
ВСУ лишились «ушей и глаз» в зоне СВО
Стало известно, от чего умер трехкратный олимпийский чемпион Дитятин
В «Альтернативе» оценили вероятность похищения семьи Усольцевых в рабство
«Все в топку»: политолог о последствиях конфискации замороженных активов РФ
Терапевт рассказал, что может спровоцировать резкое падение давления
В Европе зафиксировали усталость от поддержки Украины
МО: «Панцири» контролируют воздушное пространство над группой «Восток»
Дальше
Самое популярное
В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября
Россия

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.