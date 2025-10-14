Появилась хронология жестокого убийства геймером одноклассника в Петербурге

Расправившийся с одноклассником 19-летний юноша спланировал убийство в Петербурге, передает Telegram-канал Baza. По его данным, геймер купил молоток и нож, выложил в сеть ролик с расстрелом из популярной игры Red Dead Redemption 2 и пошел в квартиру в Московском районе расправляться со своим земляком.

В материале сказано, что юноша нанес приятелю множество ударов молотком по голове, а после больше 15 раз ударил ножом в шею. По предварительной информации, молодой человек пошел на преступление без каких-либо причин. По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве.

Также уточнялось, что фигурант был автором блога в соцсетях, где неоднократно выкладывал записи геймплея видеоигр с убийствами. Кроме того, он создавал ИИ-видео со взрывами голов.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел на улице Среднерогатской в Санкт-Петербурге. По предварительной информации, 19-летний молодой человек с признаками маниакального поведения напал на одноклассника с ножом и молотком. После этого он отправился домой, где предпринял попытку свести счеты с жизнью.