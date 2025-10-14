Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
14 октября 2025 в 11:49

Появилась хронология жестокого убийства геймером одноклассника в Петербурге

Расправившийся с одноклассником геймер из Петербурга спланировал убийство

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Расправившийся с одноклассником 19-летний юноша спланировал убийство в Петербурге, передает Telegram-канал Baza. По его данным, геймер купил молоток и нож, выложил в сеть ролик с расстрелом из популярной игры Red Dead Redemption 2 и пошел в квартиру в Московском районе расправляться со своим земляком.

В материале сказано, что юноша нанес приятелю множество ударов молотком по голове, а после больше 15 раз ударил ножом в шею. По предварительной информации, молодой человек пошел на преступление без каких-либо причин. По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве.

Также уточнялось, что фигурант был автором блога в соцсетях, где неоднократно выкладывал записи геймплея видеоигр с убийствами. Кроме того, он создавал ИИ-видео со взрывами голов.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел на улице Среднерогатской в Санкт-Петербурге. По предварительной информации, 19-летний молодой человек с признаками маниакального поведения напал на одноклассника с ножом и молотком. После этого он отправился домой, где предпринял попытку свести счеты с жизнью.

Санкт-Петербург
убийства
хронология
геймеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Армия России отразила атаку дронов и безэкипажных катеров под Херсоном
Двух лошадей увезли из СНТ после жуткого нападения одной из них на женщину
Россиянам напомнили, что нужно делать на Покров Богородицы
Гульбишник по-белорусски: вкуснейшая запеканка с картошкой и грибами
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 14 октября, фото, видео
На «Госуслугах» появился новый способ защитить аккаунт
Военэксперт назвал сроки запуска в серию новых установок для Tomahawk
Раскрыт масштаб дезертирства в украинской армии
В России составят новые маршруты для беспилотных автомобилей
Беглый президент Мадагаскара пошел на необычный шаг на фоне протестов
Невролог раскрыл неожиданный симптом инсульта
В Петербурге ИИ оштрафовал бизнесмена на 50 тысяч рублей
США грозит катастрофа, которую предсказывал Жириновский
Погода в Москве в среду, 15 октября: ждать ли заморозки и мокрый снег
Водителей предупредили об опасности шипованных покрышек
«Потребность в поклонении»: психиатр о критике Трампом своего фото
Военэксперт объяснил особенность неуловимой установки для пуска Tomahawk
МВД поможет оформить документы россиянам, которых депортируют из Латвии
Песков выразил надежду на участие Уиткоффа в переговорах с Украиной
«Фашиствующий режим»: Володин жестко прошелся по странам Прибалтики
Дальше
Самое популярное
В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Превратила пакет семян в белоснежное кружево. Посейте в октябре — весной скажете спасибо. Чудо-многолетник
Общество

Превратила пакет семян в белоснежное кружево. Посейте в октябре — весной скажете спасибо. Чудо-многолетник

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября
Россия

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.