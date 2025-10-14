Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 10:49

Молодой человек с психическими проблемами убил одноклассника

В Петербурге 19-летний юноша расправился с одноклассником ножом и молотком

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На улице Среднерогатской в Санкт-Петербурге 19-летний молодой человек с признаками маниакального поведения напал на одноклассника с ножом и молотком, передает Telegram-канал Mash на Мойке. После этого он отправился домой, где предпринял попытку свести счеты с жизнью.

Экстренные службы быстро отреагировали на звонок, в котором молодой человек рассказал об убийстве одноклассника. Он точно указал место происшествия и предоставил пароли от домофона. В квартире на улице Среднерогатской был найден труп 19-летнего молодого человека с шестью ножевыми ранениями шеи. Подозреваемого в убийстве же скорая помощь увезла с квартиры на Толубеевском проезде в невменяемом состоянии.

По предварительным данным, у молодого человека не было очевидных мотивов для совершения преступления, хотя у него наблюдались постоянные навязчивые мысли. На месте преступления полицейские нашли в квартире, где обнаружили тело, предметы для употребления наркотических веществ. Сам подозреваемые вел Telegram-канал с сомнительным контентом. Оба юноши прибыли в город на Неве из Ухты.

Ранее в Иркутской области подросток устроил резню в подъезде жилого дома, убив двух человек. Несовершеннолетний ранил знакомую во время ссоры, а затем напал на соседку, пытавшуюся помочь. Обе девушки погибли в больнице.

Санкт-Петербург
подростки
убийства
психическое здоровье
