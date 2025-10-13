Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 11:45

Один ревнивец и два трупа: подросток зарезал девочку и ее соседку

Под Иркутском ревнивый подросток убил восьмиклассницу и защищавшую ее соседку

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Под Иркутском подросток убил двух человек. Вооруженный ножом, он устроил резню в подъезде жилого дома. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом преступлении.

На крики вышла соседка

14-летний подросток задержан в Иркутской области по подозрению в убийстве двух человек. Возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете.

«12 октября в подъезде многоквартирного дома в городе Шелехове 14-летний подросток в ходе ссоры со знакомой сверстницей нанес ей колото-резаные раны ножом. Из-за шума на лестничную площадку вышла его соседка. Девушка, пытаясь вступиться за школьницу, также была ранена ножом. От полученных ранений пострадавшие скончались в медицинском учреждении», — говорится в сообщении Следственного комитета.

В полиции уточнили, что вторая погибшая — местная жительница 2002 года рождения. На кадрах с места преступления видны следы крови на лестничной площадке и оставленный одной из жертв шарф.

«Ревновал очень сильно»

Убитая 14-летняя школьница была возлюбленной подростка. При этом не уточняется, состояли ли они в отношениях или чувства убийцы были безответными.

«Как выяснила прибывшая на место следственно-оперативная группа, указанные действия юноша совершил на почве ревности», — говорится в сообщении.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На опубликованных кадрах допроса подростка тот признается, что сильно ревновал девушку, и утверждает, что все произошло «случайно».

«[Нахожусь в отделе полиции] за то, что избил девочку ножом. Нанес удары ножом в области живота и ног. [Нож взял] дома. Это получилось случайно. Она сперва порезалась, потому что я хотел отобрать у нее нож. Потом она начала очень сильно кричать, и я очень сильно испугался. Там дальше само. [Ревновал] очень сильно», — признался подросток.

«Хорошо характеризовался»

Местная жительница рассказала корреспонденту IrCity, что подросток-убийца был «тихоней» и ранее каких-либо подозрений у окружающих не вызывал. При этом женщина утверждает, что сама не знала юношу, ей о нем рассказала знакомая.

«Сейчас с женщиной разговаривали. Она говорит: [мальчик] с виду тихоня, хорошо характеризовался. Патлатый мальчишечка, кудрявенький. Я, говорит, хотел напугать ее. А зачем ты взял нож? Кулаками бы уж тогда, раз уж у тебя проблемы. У меня у самой дети 15–16 лет. Я всегда переживаю за детей, даже не за своих. Но какая ревность? Ревность — ладно. Это же надо осмелиться на такое», — поделилась женщина.

Глава Шелеховского района Максим Модин сообщил, что задержанный подросток — ученик девятого класса, а погибшая девочка училась в восьмом. По словам чиновника, парень никогда не состоял на учете и всегда характеризовался положительно.

Региональный детский омбудсмен Татьяна Афанасьева публично выразила соболезнования родственникам погибших.

«Когда гибнут дети, нет слов, чтобы описать боль утраты. А когда трагедия происходит по вине такого же подростка — боль становится вдвойне невыносимой. Мы где-то проглядели, если подросток прибегнул к решению своих внутренних переживаний и обид через насилие. Выражаю искренние соболезнования родителям, родным и близким погибших. Это страшная утрата, которая потрясла нас всех», — написала омбудсмен.

Также она подтвердила, что молодой человек не состоял на профилактическом учете, в школе характеризуется положительно.

