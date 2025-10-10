Тройной инцест: братьев посадили за изнасилование слабоумного кузена

В Казахстане вынесли вердикт в отношении местных жителей, которые неоднократно надругались над умственно отсталым родственником. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом разбирательстве.

Ограбление

7 февраля 2025 года в одном из сёл Келесского района Туркестанской области произошло преступление. Местный житель Жасулан (имя изменено) проник в дом к своим родственникам, чтобы похитить деньги.

«Он незаконно проник в дом своего родственника, расположенный в Келесском районе, и тайно украл 41 000 тыс. тенге», — рассказали в пресс-службе областного суда.

Изнасиловал кузена

Однако злоумышленник не стал останавливаться на содеянном. В доме в этот момент находился его 24-летний брат с умственной отсталостью. Мужчина решил надругаться над ним.

«Подсудимый, не ограничиваясь совершенными преступными действиями, воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевшего Р., инвалида II группы, 2001 года рождения, оставшегося дома одного, совершил насильственные действия сексуального характера, то есть вступил в половую связь», — рассказали в суде.

В дальнейшем судебная экспертиза подтвердила, что пострадавший из-за особенностей развития не понимал, что с ним происходит.

Насиловали втроем

Согласно данным следствия, спустя девять дней Жасулан встретил изнасилованного брата у себя дома. Потерпевший пришел к ним в гости вместе с тетей. Тогда Жасулан вновь решил воспользоваться уязвимым положением родственника и изнасиловать его. Но в этот раз он решил привлечь к изнасилованию еще двух братьев.

«По предварительному сговору с подсудимыми, вновь воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевшего, [они] совершили насильственные действия сексуального характера, то есть вступили с ним в половую связь», — рассказали в суде.

«Даже не понимал, что с ним делают»

Правозащитница Дина Тансари рассказала, что к ней семья пострадавшего обратилась 25 февраля. Ей пояснили, что 24-летний мужчина в действительности имеет интеллект трехлетнего ребенка.

«После нашего вмешательства и подключения адвокатов дело перевели в областной департамент полиции. Были назначены необходимые экспертизы. Спустя время насильников задержали. Вина доказана: генетическая экспертиза подтвердила принадлежность биоматериалов этим братьям», — написала Тансари в своем Telegram-канале.

Мужчина из-за особенностей развития не мог нормально рассказать, что с ним делали братья, но жаловался, что они делают ему больно.

«Сейчас мы можем заявить: двоюродные братья неоднократно насиловали своего братишку с особенными потребностями, который даже не понимал, что с ним делают. Он понимал только, что его обижают и делают больно! И родные добились наказания для них, несмотря на чудовищное давление и манипуляции», — пишет правозащитница.

«Девять лет — мало!»

В итоге суд приговорил насильников к девяти годам лишения свободы. Кроме того, их обязали выплатить семье пострадавшего 5 млн тенге (755 тыс. рублей).

Тансари считает, что девять лет — слишком малый срок, учитывая, что молодой человек находился в заведомо уязвимом состоянии, а насилие повторялось неоднократно.

«Девять лет — мало! Но в нашем законодательстве нет нормы о преступлениях в отношении инвалидов и людей с особенными потребностями, а иначе этот факт стал бы отягчающим обстоятельством. И они бы получили сроки выше», — констатирует правозащитница.

