Раскольников бомжует: как живет убийца пяти человек в Ижевске

Отсидевший наибольшую часть своей жизни в колониях убийца из Ижевска не может найти на свободе ни жилья, ни работы. NEWS.ru рассказывает, как сложилась судьба душегуба Юрия Артамонова.

Ижевский Раскольников

В середине 1990-х на улицах Ижевска начал орудовать серийный убийца. Во дворах центра города один за другим находили тела с проломленными черепами. По характерным ранениям на жертвах становилось ясно, что душегуб работает топором.

Как рассказывал «Коммерсант», первое преступление Артамонов совершил в октябре 1995 года. Узнав из объявления в газете, что некая гражданка собирается купить автомобиль, он под видом сантехника проник в квартиру и зарубил хозяйку.

У своей первой жертвы убийца нашел 12 млн рублей (сумма до деноминации). Впоследствии по той же схеме он расправился еще с несколькими людьми.

Фото: Andrey Nekrasov/imageBROKER.com/Global look press

Как пишет aif.ru, мужчина почти всегда представлялся сотрудником ЖЭКа и притворялся, будто ему нужно проверить оборудование в квартире. Жертвами чаще всего становились пожилые женщины.

В одном из случаев он просил у женщины попить, а затем, усыпив ее бдительность, разбил ей голову. Драгоценности он чаще всего дарил жене и теще, а деньги приносил домой. Работал преимущественно в холодное время года в районе улиц Майской и 10 лет Октября.

21 эпизод

Его прозвали Ижевским Раскольниковым. Но в 1997 году стало известно настоящее имя маньяка — Юрий Артамонов. В день задержания убийца был еще совсем молод — ему было всего 22 года.

Выйти на Артамонова стало возможным благодаря тому, что одна из его жертв чудом выжила и помогла составить фоторобот.

Следствие установило его причастность к 21 преступлению: пять убийств, четыре покушения, а также череда краж и разбоев. За это он был приговорен к смертной казни, но в условиях моратория на высшую меру наказание заменили на 25 лет лишения свободы.

Свобода без дома

В 2017 году Артамонов вышел на свободу досрочно. Но адаптироваться к жизни за пределами пенитенциарного заведения ему не удалось. Вскоре он вновь оказался в поле зрения полиции: угнал велосипед, похитил 890 рублей с дачного участка, а затем вломился в квартиру женщины и унес еще тысячу рублей. За это получил новый срок — три года и один месяц в исправительной колонии № 1 под Ижевском.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

После второго освобождения бывший серийный убийца остался бездомным. По данным Telegram-канала SHOT, Артамонов скитается по улицам родного города, ночует на улице и не может найти ни работы, ни пристанища.

Но, несмотря на свой маргинальный образ жизни, он регулярно появляется в отделе полиции — в рамках обязательного административного надзора.

Читайте также:

Директор лицея или криминальный авторитет: раскрыто убийство Мениса

Педофил спрятался в многодетной семье: отчима признали растлителем

Ошибся цифрой и обеднел: мужчина напал на семью, которую случайно озолотил