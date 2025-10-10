Директор лицея или криминальный авторитет: раскрыто дело убийства Мениса

Утром 10 октября 2002 года вокруг «гагаринского» лицея № 10 в подмосковных Люберцах столпились сотни детей и взрослых. На месте работали оперативники. Около учебного учреждения был убит его директор Вадим Менис. Только спустя 23 года задержан его убийца и подельник. NEWS.ru рассказывает о подробностях этой истории.

«В Люберцах его знал каждый»

Директору лицея Вадиму Менису было 62 года на момент убийства. В тот день он был застрелен прямо неподалеку от места своей официальной работы. Руководитель припарковал старенький джип и направлялся к лицею, когда к нему подбежал мужчина в черных джинсах и куртке и сделал выстрел.

«Я ехал на работу по Октябрьскому проспекту около девяти утра. Вижу, около лицея толпа ребят, которых явно сняли с уроков, милиционеры, врачи. Всего человек, наверное, триста. Я вышел из машины и спрашиваю: „Что, лицеисты, опять позвонили в милицию и сообщили о заложенной бомбе, чтобы не учиться?“ А мне отвечают: „Мениса убили“. В Люберцах его, без преувеличения, знал каждый», — рассказывал журналистам «Коммерсанта» местный житель Александр Павлов.

На помощь директору бросились сторож лицея и рабочий автосервиса. Когда Менис парковался, оба кормили обезьянку в живом уголке и видели момент нападения через окно. Но киллер успел добить директора, а также тяжело ранил двух мужчин, пытавшихся помешать ему.

Фото: t.me/gsuskmosobl*

Сравнивали с Аль Капоне

Отношение к убитому Менису было неоднозначным. В той же довольно комплементарной публикации «Коммерсанта» отмечалось, что мужчина сделал из «школы, в которой когда-то учился Гагарин», настоящий профессиональный лицей, где воспитанники в том числе могли зарабатывать себе на жизнь.

Менис был на короткой ноге с губернатором Подмосковья Борисом Громовым. А за несколько лет до этого добился выделения гранта опального ныне фонда Сороса для развития своего лицея. Но при этом отмечалось, что мужчина имел связи с местными «авторитетами», многие из которых вышли из его лицея.

В 2011 году блогер Николай Троицкий иронизировал по поводу появления памятной доски на здании лицея, который возглавлял Менис. Она появилась рядом с таким же атрибутом памяти, связанным с космонавтом Юрием Гагариным.

«Соседство двух мемориальных досок, посвященных таким кардинально разным личностям на одной стене, — чисто российское явление. Все равно, как где-нибудь в Америке по соседству висели доски первому астронавту (увы, не помню его имени) и Аль Капоне, например», — писал Троицкий в своем ЖЖ.

Разборки авторитетов или бытовое убийство?

В первый день после убийства журналисты уже делились версиями, кто и за что мог поквитаться с Менисом. Пытались связать это с убийством люберецкого бизнесмена и чиновника Владимира Кузина, который был известен в криминальной среде по кличке Кузя. Оно произошло за две недели до того, как застрелили педагога.

Предполагалось, что Кузин и Менис могли работать в одной команде и иметь общих врагов. Но выяснилось, что первый был ярым антисемитом и не мог иметь каких-либо дел со вторым.

В том числе отрабатывалась «бытовая» версия. Якобы директор был близок с одной из своих сотрудниц, но ее родственники эту связь не одобряли.

Фото: t.me/gsuskmosobl*

Киллер и подельник

В итоге спустя 23 года дело было раскрыто. В пресс-службе подмосковного управления СКР подтвердили, что заказчиком был некий криминальный авторитет, чье имя не раскрывается. Он заплатил киллеру $300 тыс. (примерно 24,4 млн рублей), а спустя пять месяцев сам погиб в ДТП.

«Благодаря слаженной работе следователей, криминалистов и оперативных сотрудников ФСБ и МВД спустя 23 года удалось получить информацию и доказательства причастности к преступлению двух мужчин. Один из них являлся жителем Люберец, другой проживал в ДНР», — рассказали в СКР.

Подельником оказался мужчина, который сопровождал убийцу и помог ему скрыться с места преступления. Уголовное разбирательство ведется по статье об убийстве.

Читайте также:

Педофил спрятался в многодетной семье: отчима признали растлителем

Дворник-растлитель: мигрант сел на 14 лет за домогательства к шестикласснице

Трагедия на Каме: матрос утонул, пытаясь доплыть до берега