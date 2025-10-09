Дворник-растлитель: мигрант сел на 14-лет за домогательства шестиклассницы

В Москве свой вердикт от суда выслушал гражданин Узбекистана. Мужчина весной домогался девочки в одном из столичных дворов. NEWS.ru рассказывает, что известно о преступлении и наказании.

Предлагал выйти замуж за сына

В марте текущего года во дворе дома на Зарайской улице произошел инцидент с участием школьницы и дворника. 12-летняя девочка столкнулась с навязчивым вниманием 34-летнего дворника — уроженца Узбекистана, пишет MK.RU.

Мужчина заметил ее возле качелей, завел разговор и неожиданно предложил выйти замуж за его сына. Позже выяснилось, что у гастарбайтера нет ни жены, ни детей — это была лишь уловка, чтобы настроить контакт с ребенком. Девочка проигнорировала его, надеясь, что злоумышленник ретируется самостоятельно.

Через некоторое время он снова пересекся с девочкой во дворе. Мигрант подошел к ней. На этот раз его поведение стало откровенно непристойным: он задавал интимные вопросы, просил номер телефона и предложил уединиться в укромном месте.

Девочка предупредила мужчину, что она учится в шестом классе, но он не остановился. Шокированная школьница ушла, а дома рассказала обо всем бабушке. Та немедленно вызвала полицию.

Удовлетворялся в подвале

Прибывшие полицейские задержали мужчину. На допросе мигрант не стал отрицать вину. Более того, он признался в еще более серьезном проступке: незаметно мужчина сфотографировал девочку, а затем в подвале дома занимался самоудовлетворением, разглядывая этот снимок.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Позже он попытался отречься от показаний, заявив, что их выбили из него. В ходе следствия действительно было зафиксировано, что мужчина попал в отделение полиции с синяком под глазом. Но силовики пояснили, что при задержании тот оказывал сопротивление, и поэтому к нему пришлось применить силу.

14 лет колонии

Расследование длилось полгода и накануне прошел суд, где иностранец предстал перед законом. В процессе вина мужчины в инкриминируемых деяниях была доказана.

«Собранные Кузьминским межрайонным следственным отделом <...> доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении иностранного гражданина. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера)», — сообщили в пресс-службе столичного управления СКР.

При этом не уточняется, представлял ли интересы мигранта адвокат или он вынужден был парировать обвинению самостоятельно. Мужчине был назначен реальный срок — 14 лет.

«Столичными следователями проведен комплекс необходимых следственных действий. В полном объеме собраны доказательства, полностью изобличающие подсудимого в инкриминированном преступлении. Приговором суда ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в СКР.

