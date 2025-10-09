Отец разнес дом и выкинул дочь из окна: соседи в шоке от картины у подъезда

Отец выбросил трехлетнюю дочь из окна четвертого этажа в Уфе. Мать со старшим ребенком была в это время на лечении в другом городе. NEWS.ru рассказывает подробности этого происшествия.
Разгромленная квартира
Утром 9 октября пресс-служба прокуратуры Башкирии опубликовала репортаж из разгромленной квартиры молодой семьи. Дома были разбросаны все вещи, еще часть вещей валялась под окнами квартиры. Выяснилось, что вместе с хламом с четвертого этажа жилого дома полетела трехлетняя девочка.
«По предварительным данным, сегодня утром около 09:00 34-летний мужчина выбросил из окна квартиры на четвертом этаже многоквартирного дома по ул. Ульяновых в Уфе свою трехлетнюю дочь. В крайне тяжелом состоянии девочка доставлена в медицинское учреждение», — рассказали в прокуратуре.
Местная жительница рассказала корреспондентам «Честного репортажа», что ребенка подобрали соседи, после чего вызвали скорую.
«Мусор он выбросил из дома, мужик. Ребенка вместе выбросил, а сам не выбросился. Живой, наверное, гад. Самому башку его разбить и выбросить. Он все кучей выбросил, как он сумел, не знаю. Кто его знает, как он бросал. Но ребенка выбросил тоже. Ребенок живой вроде был. Соседи, по-моему, взяли его», — рассказала женщина.
Мать оставила дочку на отца
Матери в момент совершения преступления в квартире не было. Вместе с другим ребенком она была в Калининградской области.
«В момент инцидента отец с дочерью находились в квартире вдвоем, мать со старшим сыном выехали в санаторий в другой субъект», — уточнили в надзорном ведомстве.
Telegram-канал SHOT пишет, что матери уже сообщили о трагедии. Она в этот момент была в Калининграде, где находилась с шестилетним сыном на лечении — у мальчика проблемы с суставами.
Не выражает сожаления
По данным канала, 34-летний отец семейства Андрей работает электриком и ранее никогда агрессии не проявлял.
Экспертиза показала, что в момент инцидента он был трезв, однако объяснить свой поступок не смог и не выражает сожаления о содеянном. Как пишет «ЧП НТВ», свой поступок отец объяснил нервным срывом: ребенок требовал слишком много внимания.
За жизнь девочки борются врачи. Сейчас она находится в тяжелом состоянии.
Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. По данным Следственного комитета, мужчина сейчас доставлен в больницу с телесными повреждениями.
«Выполняются необходимые первоначальные следственные действия. По результатам осмотра будет назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются очевидцы и другие свидетели, исследуются жилищно-бытовые и социальные условия проживания семьи», — отметили в управлении СКР.
