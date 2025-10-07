Убийство по горячей цене: женщине показали фото «мертвого» мужа и задержали

В Ленинградской области силовики задержали 56-летнюю местную жительницу, которая наняла «киллера» убить своего мужа за 20 тыс. рублей. NEWS.ru рассказывает, что известно о преступлении.

Демократичная цена за убийство

Как пишет Telegram-канал Baza, 56-летняя жительница Тосно на фоне длительных ссор решила отомстить мужу и наняла киллера за 20 тыс. рублей. Нашла исполнителя, но тот обратился к полицейским.

«О приготовлении к убийству стало известно сотрудникам ГУ МВД России, которые в рамках оперативного эксперимента обеспечили участие „исполнителя“ убийства. Подозреваемая, не позднее 06.10.2025 <...> передала участнику эксперимента денежные средства за убийство своего супруга, предоставив его данные, а также информацию о его образе жизни и месте проживания, и потребовала в подтверждение факта убийства продемонстрировать фотографию тела супруга», — рассказали в пресс-службе полиции.

Уронил телевизор, пока сопротивлялся

В назначенный день «киллер» встретился с заказчицей и передал ей фото «убитого» супруга. Следователи помогли снять достаточно убедительный кадр. На фото с эксперимента даже видны следы борьбы — будто бы «убитый» повалил телевизор, пока сопротивлялся.

Теперь же Baza публикует видео, на котором двое оперативников ведут женщину под руки, а в служебном авто она, обливаясь слезами, говорит, что «ничего не знает» и всего лишь передавала деньги. Кому и зачем — не уточняется.

«6 октября на улице Энергетиков в городе Тосно произошла встреча подозреваемой и лица, участвующего в оперативном эксперименте в виде „исполнителя“ убийства, в ходе которой была предъявлена фотография тела якобы убитого им супруга в доказательство совершения его убийства, после чего последняя была задержана с поличным», — подтвердили в Следственном комитете.

Работала охранницей

В отношении женщины завели уголовное дело о приготовлении к покушению на убийство по найму. Сейчас она находится под стражей, вскоре суд выберет для нее меру пресечения.

«По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему», — заключили в СКР.

По данным издания «Форпост» женщина работала охранницей в местном ЧОП. «Фонтанка» утверждает, что кроме личной неприязни у женщины был и корыстный мотив — от мужа она хотела унаследовать квартиру.

