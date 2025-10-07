Вывез в безлюдное место: физрук сел на 12 лет за растление школьницы

Вывез в безлюдное место: физрук сел на 12 лет за растление школьницы

В Казахстане очередной растлитель отправится за решетку. На этот раз жертвой стала ученица восьмого класса, а надругался над ней педагог. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом уголовном деле.

«Он сам позвонил девочке»

В Туркестанской области вынесен приговор 38-летнему учителю физкультуры, признанному виновным в развратных действиях в отношении своей ученицы — восьмиклассницы.

По данным следствия, педагог вывез девочку на автомобиле в безлюдное место, где совершил в отношении нее непристойные действия: обнимал, прикасался и проявлял иные формы домогательств.

«Он сам позвонил девочке и пригласил ее на встречу. Мы изучили все звонки, и установили, что развратные действия были — объятия, прикосновения и иные непристойные поступки», — цитирует издание ORDA судью специализированного межрайонного суда по уголовным делам Туркестанской области Гани Кулдасова.

«Он сказал, что любит. Потом начал обнимать, целовать, трогать грудь и ноги. Я убрала его руки. Машина стояла поодаль. Он отвернулся. Я выбежала из машины и добралась до дома. Дома горел свет, родители меня искали», — делилась сама восьмиклассница.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пытались замять

Девочке-подростку удалось скрыться и рассказать о произошедшем родным, которые незамедлительно обратились в полицию. После инцидента девочка отказалась посещать школу. Ее мать в интервью журналистам заявила, что педагогический коллектив пытался скрыть происшествие и даже угрожал семье. Директор школы при этом отрицал все эти обвинения.

«Этой девочке нужна педагогическая и психологическая помощь. Соответствующая работа идёт. Сейчас все в курсе произошедшего, в том числе в школе. Поэтому школьница отстранилась. С сентября месяца начнёт заново посещать», — говорил директор школы Досбол Жамалов в мае.

Обвиняемый вину не признал, однако суд счел доказательства, собранные следствием, достаточными для вынесения обвинительного приговора. Судья отметил, что установлены факты телефонных звонков учителя девочке с приглашением на встречу, а также подтверждены развратные действия.

Родственники не пришли на заседание

Суд приговорил мужчину к 12 годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Кроме того, ему пожизненно запрещено заниматься педагогической деятельностью. При этом известно, что осужденный — отец пятерых детей, проработал в школе 16 лет. На последнее заседание суда ни его родственники, ни близкие не явились.

Читайте также:

Дядя вернулся с СВО из-за педофила: опальный тренер сбежал в Москву

Отомстил бывшему: полицейский-гей убил экс-бойфренда за слив фотографий

Увидел родителей и расплакался: в психбольнице изнасиловали ребенка

Пытались раздеть впятером: девушку чуть не изнасиловали в ночном клубе