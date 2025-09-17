В США потребовали призвать Сороса к ответу за организацию протестов в мире

В США потребовали призвать Сороса к ответу за организацию протестов в мире РИАН: экс-политик Маккини обвинила Сороса в использовании миграции как оружия

Сорос должен ответить за организацию протестов в мире, заявила РИА Новости экс-конгрессвумен Синтия Маккини. На днях она побывала в Донецкой Народной Республике. где встретилась с главой региона Денисом Пушилиным.

По мнению Маккини, миллиардер Джордж Сорос должен ответить за организацию протестов в мире и попытки свержения «неугодных» режимов. Она также обвинила бизнесмена в использовании миграции как оружия. Маккини считает его виновным в дестабилизации политической обстановки в США и во всем мире и надеется на привлечение финансиста к ответственности. По ее словам, он искусственно манипулирует общественным мнением, создавая фальшивый консенсус или разногласия.

Синтия Маккини также назвала Сороса «мастером хаоса», который годами занимался навязыванием смены режимов по всему миру. Как заключила политик, теперь эту деятельность продолжает его сын.

Люди не понимают, что такое настоящее общественное мнение в США. Потому что все это организуется искусственно — когда вы создаете фальшивое согласие или фальшивое несогласие. И именно в этом Джордж Сорос мастер, — резюмировала Маккини.

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил о намерении расследовать деятельность Сороса из-за его возможной причастности к беспорядкам в Соединенных Штатах. Трейдер мог организовать массовые волнения в стране, подчеркнул американский лидер в беседе с журналистами.